  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. EMSAD’ın yeni başkanı Zafer Arabul oldu
Takip Et

EMSAD’ın yeni başkanı Zafer Arabul oldu

Elektromekanik Sanayicileri Derneği’nin (EMSAD) 20’nci Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa Zafer Arabul seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EMSAD’ın yeni başkanı Zafer Arabul oldu
Takip Et

ANKARA(EKONOMİ)- Elektromekanik Sanayicileri Derneği’nin (EMSAD) 20’nci Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa Zafer Arabul seçildi. Arabul, görevi Mustafa Güngör’den devraldı.

Genel Kurul’da konuşan Zafer Arabul, Mustafa Güngör Başkanlığındaki önceki yönetime teşekkür ederken, tüm üyelerin desteğiyle elektromekanik sanayini daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Arabul, elektromekanik sanayinin, Türk ekonomisinin en stratejik ve en güçlü sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekerken, geçen yıl ihracatın 1 milyar dolarlık artışla 9.5 milyar dolara çıktığı bilgisini verdi.

EMSAD olarak elektromekanik sektörünün sürdürülebilirlik hedefine ulaşmasında kritik rol oynadıklarının altını çizen Arabul, mevcut işlevlerin yanı sıra yenilikçiliği teşvik edip, toplumsal farkındalığın yükselmesine de katkı sağlandığını ifade etti.

Yıllık sektörel raporların geleneksel hale getirilmesinin planlandığını dile getiren Zafer Arabul, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek büyük bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Arabul, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ulusal mevzuatın takibi, sektörel risk ve fırsatların değerlendirilmesi, finansal sürdürülebilirlik gibi konularda da çalışmalar yapacaklarını anlattı.

EMSAD’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Ersin Küçükparmak üstlenirken, Burç Alptoğan’ın Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi, A. Kartal Usluel Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi oldu.

EMSAD’ın yeni Yönetim Kurulu’nda Alişan Taştan, Cengiz Bozbey, Yetkin Duman, Serdar Ünsal ve Tarık Can Akbaş yer alırken, Denetim Kurulu’nda Servet Erginyavuz Ozan Güreç ve Mehmet Türkyurt, Disiplin Kurulu’nda ise Nihat Güçlü, Koray Selçik ve Cihan Üret yer aldı.

Şirket Haberleri
ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik! 2.244 kişilik yeni istihdam hedefi
ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik!
Türkiye Sigorta 2 milyar lira temettü dağıtacak
Türkiye Sigorta 2 milyar lira temettü dağıtacak
Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Katay Makine, 4 kıtada 50 ülkeye ihracat yapıyor
Katay Makine, 4 kıtada 50 ülkeye ihracat yapıyor
Anadolu Grubu’nda Özilhan dönemi sona eriyor
Anadolu Grubu’nda Özilhan dönemi sona eriyor
Benli Geri Dönüşüm, karbonizasyon teknolojileri ile yeşil dönüşüme öncülük ediyor
Benli Geri Dönüşüm, karbonizasyon teknolojileri ile yeşil dönüşüme öncülük ediyor