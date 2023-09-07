'En büyük arzumuz yenilikçi unlarımızı mutfaklara taşımak'

SAMSUN/EKONOMİ

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (WorldFood-İstanbul) aralarında Pakun'un da bulunduğu 30'u aşkın ülkeden bin 500'e yakın katılımcı ve 60 bine yakın ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, Pakun Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Durgun ve Tuncay Durgun ile Pakun CEO'su Ertan Özgen de yerel yöneticiler ve uluslararası marka temsilcileriyle bir araya gelerek un sektörünü değerlendirdi.

Fuarlarda gördükleri yoğun ilgiden gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “Yüksek kalite ve üstün lezzetli un çeşitlerimizi başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Katma değerli ihracatımızla Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alıyoruz. İhracat hacmini büyüten, yeni iş birliklerine imkan sunan ulusal ve uluslararası fuarlarda yer almayı önemsiyoruz. Tüm sektörü bir araya getiren organizasyonlarda yeni iş fırsatları yakalarken, sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda fuarlarda standımızı ziyaret edenleri de kendi unlarımızla hazırladığımız lezzetlerle buluşturuyoruz. WorldFood Fuarı’nda ülkemizin en başarı şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç bize eşlik etti. Ödüllü Durgun unumuzla hazırladığı tarifler ziyaretçilerimizden tam not aldı. Pakun olarak uluslararası ödüllerle taçlandırdığımız yenilikçi unlarımızı mutfaklara taşımak en büyük arzumuz. Ürünlerimizi raflara çıkardığımızda, en kısa sürede Türkiye'de un denildiğinde akla ilk gelen markalar arasında yer alacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.