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Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı

Enda Enerji'nin 5-7 Şubat tarihlerinde talep toplama süreci gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar yayımlandı.

Şebnem Turhan
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Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı
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Şebnem TURHAN/ANKARA

Tacirler Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arzı planlanan toplam 100 milyon TL nominal değerli paylardan 12,4 milyon TL nominal değerli kısmın satışı iptal edilerek toplamda 87,6 milyon TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edildi.

Halka arz büyüklüğü 1.53 milyar 

Açıklamaya göre dağıtıma konu edilen payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleşti. Enda Enerjis'nin 87.6 milyon nominal değerli payların halka arzında, halka arz büyüklüğü 1.53 milyar olarak kaydedildi. 286 bin 905 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 8 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 286 bin 913 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 95,9 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 4,1 oldu.

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