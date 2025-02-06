Enerjisa Üretim’in ‘Womentum Programı’ martta başlıyor

Enerjisa Üretim, “Womentum Programı”nın bu yıl mart ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

2022’den bu yana düzenlenen ve genç kadınları geleceğe hazırlayan programın, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında okuyan kadın öğrencilere kariyer yolculuklarında güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 10 hafta boyunca online platformda gerçekleşecek ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Womentum Programı’nın, genç kadınların kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanmaları için özenle tasarlandığı ifade ediliyor.

Program doğrultusunda katılımcıların, yılmazlık, çeviklik, empati, iletişim, eleştirel düşünme ve öğrenme aşkı gibi alanlarda kendilerini geliştirirken, “İş hayatında kadın olmak” ve “Yeni meslekler” panelleriyle kariyer dünyasının dinamiklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

Ayrıca katılımcıların networking, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat simülasyonları gibi konularda, alanında uzman isimlerden eğitim alma imkanı bulacakları belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Enerjisa Üretim yöneticileriyle gerçekleştirilecek ve gerçek bir iş görüşmesi atmosferi sunacak yüz yüze mülakat deneyimiyle katılımcıların profesyonel dünyaya adım atmadan önce kendilerini test etmelerinin sağlanacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte katılımcıların “Enerji sektörü” başlığında enerji arz ve talebi, enerji piyasaları ve enerji sistemi dönüşümü gibi sektörün temel dinamiklerine hakim olmaları hedeflenirken, “Finans 101” eğitimi ile finansçı olmayanlar için finansın temellerinin aktarılması planlanıyor. “Dijital 101” dersiyle de katılımcılara dijital dünyada fark yaratmaları için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Kariyerine sağlam bir temel atmak isteyen genç kadınlar başvurularını 3-26 Şubat tarihleri arasında “www.womentum.com.tr” internet adresinden gerçekleştirebilecek.