Ukrayna’da 10 yılda 35 mağazaya kadar ulaşan Türk markası English Home, “pazar koşulları ve operasyonel zorluklar” gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. Şubat ayında online satışlarını durduran şirket, Ukrayna’yı resmi faaliyet listelerinden de çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
English Home'dan Ukrayna kararı: Ülkeden tamamen çekiliyor
Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri zinciri English Home, 2010 yılında Ukrayna ile yurt dışı açılımına başlamıştı. Marka kısa sürede ülkede 35 mağazaya erişmişti. 

Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler, markanın Ukrayna operasyonlarını durdurduğunu ortaya koydu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre şirket, “pazar koşulları ve operasyonel zorluklar” nedeniyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

İlk sinyaller yıl başında geldi

Şubat 2025’te English Home’un Ukrayna’daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını kapattı.

Bir süre sonra site tamamen erişime kapanırken, şirketin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada online satışların sonlandırıldığı ve müşterilerin yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapabileceği duyuruldu.

English Home’un küresel internet sitesinde yer alan “faaliyet gösterilen ülkeler” listesinden Ukrayna’nın da çıkarıldığı fark edildi.

Ukrayna basınına göre, ülkede az sayıda mağaza hâlâ faaliyet gösterse de bunların da kademeli olarak kapatılacağı belirtiliyor.

