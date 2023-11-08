Entek, Kınık Rüzgar Santrali’ni satın aldı

Koç Holding'in Enerji Grubu şirketi Entek Elektrik, portföyüne ikinci rüzgâr santralini ekledi. Kınık Rüzgâr Santrali’nin satın alma işlemi; imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca, Rekabet Kurumu izni ve tüm kapanış şartlarının yerine getirilmesi sonucunda, çoğunluk hissesi Entek’te olmak üzere, Entek ve Opet pay sahipliği ile tamamlandı.

Hisse devri yöntemi ile satın alınan İzmir’deki rüzgâr santralinin, Koç Topluluğu’nun sıfır karbonlu elektrik alanında büyüme stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirten Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, “2022 yılında Tüpraş bünyesine katılan ve sıfır karbonlu elektrikte öncü olma vizyonuyla portföyünü güçlendirmeye devam eden Entek, son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla bu vizyon doğrultusunda önemli adımlar atıyor. 2018 yılında ülkemizde yerli yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük satın alıma imza atarak Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerini portföyümüze kattığımızda, vizyonumuzu ve ülkemizin yenilenebilir enerjideki büyümesine olan inancımızı ortaya koymuştuk. 2021 yılında Entek’in uzun dönemli büyüme stratejisine paralel olarak satın alınan ve Entek’in rüzgâr enerjisi alanında ilk yatırımı olan Süloğlu Rüzgâr Santrali, şirketin üretim portföyüne önemli bir katkı sağladı. Kınık Rüzgâr Santrali yatırımı da Entek’in sıfır karbonlu elektrik alanındaki büyüme vizyonunu pekiştirmiş oldu. Ana ortağı Tüpraş’ın 2021 yılı sonunda açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı’nda çizilen dönüşüm hedefleri doğrultusunda sıfır karbonlu elektrik kaynaklarına yatırım yapmaya devam eden Entek, İzmir’de bulunan Kınık Rüzgâr Santrali’ni satın alarak Opet ile birlikte Koç Topluluğu’nun 2050 yılında Karbon Nötr hedefine doğru önemli bir adım daha attı.” dedi.

“Yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz”

Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya ise yaptığı açıklamada, “Toplam 50 MW kurulu gücü olan Kınık Rüzgâr Santrali’nin satın alınmasıyla birlikte Entek olarak, ikinci rüzgâr santralimizi portföyümüze eklemiş bulunuyoruz. İzmir’de yer alan bu santralimiz ile birlikte toplam kurulu gücümüz 492 MW’a, sıfır karbonlu elektrikte toplam kurulu gücümüz ise 380 MW’a ulaştı. Önümüzdeki dönemde de sıfır karbonlu elektrik odağımızı koruyarak ve kaynak çeşitliliği açısından dengeli bir üretim portföyüne ulaşmayı gözeterek yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.