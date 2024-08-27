TMSF'den Erciyes Anadolu Holding açıklaması

TMSF, ihale duyurularının Resmî Gazete, kurumun internet sitesi ve Türkiye’nin en yüksek tirajlı beş gazetesinden ikisinde yayımlandığını vurguladı. Açıklamada, ihalelerin sonuçlarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

CNBC-e'nin haberine göre Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 13.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

Muradiye Elektrik Üretim A.Ş

Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 14.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 16.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 20.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

Sibelres Elektrik Üretim A.Ş

Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 21.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 27.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.