Erdemir'in saat ücretli işe alımlarında sınav süreci başladı

Erdemir’de saat ücretli işe alımlarda sınav süreci başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, işe alım sürecinde 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. İhtiyaç duyulan saat ücretli pozisyonlar için açılan toplu işe alımda, başvuru süreci tamamlanarak sınav aşamasına geçildi.

Şirketin işe alım süreci, kriterlere uygun adaylara Erdemir Spor Salonu'nda bugün uygulanmaya başlanan genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarıyla devam ediyor.

Sınavlarda başarı gösteren ve ardından yapılacak sağlık kontrollerini geçen adaylar komisyon mülakatına alınacak. İşe alımlarda tüm adaylar eşit olarak değerlendirilecek; "açıklanan kriterlere uygunluk", "başvuruyu belirtilen zamanda yapmak", "sınav ve komisyon mülakatlarında başarılı olmak" ve "sağlık kontrollerinden geçmek" göz önünde bulundurulacak. Tüm süreçlerde başarı sağlayan adaylar arasından, ihtiyaç doğrultusunda işe alımlar gerçekleştirilecek.

Erdemir işe alım sürecini baştan sona şeffaflık esasına göre yürütüyor, bu kapsamda işe alım kriterlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Adayları süreçlere dair bilgilendirmeye de devam eden Erdemir, ilk aşamada başvuruları açıklanan kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylara bilgilendirme yaptı.