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Ergün Holding, MNG Faktoring’i satın aldı

Ergün Holding, 11 Aralık 2024 tarihi itibariyle yasal süreçlerin ve BDDK izninin tamamlanmasını takiben MNG Faktoring’i satın aldı.

Haber Merkezi
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Ergün Holding, MNG Faktoring’i satın aldı
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Türkiye’ye değer katan stratejik sektörlerde büyümeye devam ettiklerini kaydeden Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özbey Ergün, “Finanstan, sigortaya; teknolojiden, e-ticarete kilit sektörlerde çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyümüz var. Üstün teknolojik altyapımız, kendi sektörlerinde derin deneyim sahibi uzman ekibimizle birlikte Türkiye’nin en değerli holdingleri arasında yer alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Spesifik alanlarda yenilikçi projelerimizle, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

"MNG Faktoring’i, sektörünün en dijital ve en çok müşteriye sahip lider şirketlerinden biri yapacağız"

Ergün, gerçekleştirdikleri faktoring şirketi satın alım işleminin hedeflerine yönelik yeni ve önemli bir girişim olduğunu söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Faktoring, içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde sağladığı finansman çözümleri ile işletmelerin tahsilat ve nakit akışını destekleyen kilit sektörler arasında yer alıyor. MNG Faktoring de bu pazarın itibarlı oyuncularından birisidir. Amacımız, şirkete yapacağımız yeni yatırımlarla MNG Faktoring’i daha da ileri taşımak olacaktır. Teknoloji ve yönetim alanında yapacağımız geliştirme çalışmalarıyla MNG Faktoring’in müşteri tabanını artıracağız ve büyümesini destekleyeceğiz. MNG Faktoring’i, sektörünün en dijital ve en çok müşteriye sahip lider şirketlerinden biri yapacağız.”

MNG Faktoring’in katılımıyla, holding portföyünü daha da zenginleştirdiklerini kaydeden Özbey Ergün, “Hayalimiz; varlık yönetimi, finansman, faktoring, ödeme sistemleri ve elektronik para ve sigorta sektörlerini kapsayan bir finansal ekosistem ve platform yaratmak. Müşterilerimize uçtan uca, en kaliteli hizmeti sunacak olan MNG Faktoring’in de finansal ekosistemin önde gelen oyuncularından biri olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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