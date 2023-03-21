Erguvan, karbon kredisi ihracatına kapı aralayacak

Esra Özarfat

BURSA - Erguvan Kurucu Ortağı Barış Balat, küresel ticaretin içinde yer alan şirketlerin emisyonlarını hesaplayarak azaltma ve/veya denkleştirme yoluna gitmesinin her geçen gün daha önemli bir hale geldiğine işaret etti. Bu aksiyonları alan firmaların yakın gelecekte özellikle finansmana erişim ve AB’ye ihracat konularında avantajlı olacağına vurgu yapan Balat, bu konuda kurdukları ve global hizmet vermeye başladıkları startup ile ilgili bilgi verdi. Erguvan olarak kendilerine sürdürülebilirlik hedefleri belirlemiş olan şirketlere, bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak dijital altyapılar sunduklarını belirten Barış Balat, “Kurulumu ve kullanımı kolay ve uygun maliyetli olan ürünlerimiz ile şirketlerin emisyon hesaplama ve denkleştirme faaliyetlerinin ülkemizde hızla yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

Erguvan Marketplace, Erguvan API ve Erguvan Academy olarak üç ana başlıkta hizmet verdiklerine değinen Balat, şu bilgileri verdi: “Erguvan Marketplace şirketlerin emisyonları denkleştirmek için karbon kredisi tedarik edebileceği, şeffaf ve güvenli bir dijital pazaryeridir. Türkiye'nin ilk gönüllü karbon kredisi alım satım platformu Erguvan, aynı zamanda Türk projelerinden üretilen karbon kredilerini küresel alıcılarla buluşturma misyonu ile 40 milyon tonluk karbon kredisi ihracatına imkân sağlamayı hedeflemektedir. Erguvan API ile entegre ve özelleştirilmiş emisyon hesaplama ve denkleştirme modülleri iş süreçlerine dahil edilerek müşterilere karbon-nötr ürün ve hizmetler sunulurken, şirketlerin de karbon-nötr bir şirket olması sağlanıyor.” Barış Balat, Erguvan Academy kapsamında da karbon piyasalarına dair kabiliyetlerini geliştirmek isteyen şirketlere eğitimler verdiklerini kaydetti.

Karbon kredisi nedir?

Karbon kredisiyle ilgili de bilgi veren Barış Balat, “Bir karbon kredisi, yenilenebilir enerji, biyolojik koruma, ağaçlandırma gibi yeşil bir proje tarafından üretilen bir ton CO2 eşdeğeri sera gazı azaltımını veya uzaklaştırılmasını doğrulamak için kullanılan bir belgedir. Gönüllü karbon kredileri, kuruluşların inovasyonlar veya operasyonel değişiklikler yoluyla azaltamadıkları karbon ayak izlerini, kısmen veya tamamen denkleştirmeleri için esastır. Karbon kredisi, insan kaynaklı sera gazlarının atmosfere salınmasını telafi etmek için tasarlanmış bir mekanizmadır. Bu krediler global gönüllü karbon piyasalarında takaslanır ve kurumların net sıfır olma yolculuklarında tamamlayıcı bir rol oynar. Erguvan olarak ilk etapta gelişkin izleme, raporlama ve doğrulama süreçleri nedeniyle saygın kabul edilen standartlara sahip Gold Standard ve Verra VCS karbon kredilerinin ticaretine açığız.”

Türkiye’nin önemli firmalarıyla işbirliği bulunan Erguvan son olarak geçen yıl Garanti BBVA ile işbirliğine gitti. Banka bu iş birliğiyle gönüllü karbon piyasalarına erişmekte zorluk yaşayan kurumsal müşterileri için doğrudan, şeffaf, güvenli ve düşük işlem maliyetleriyle çalışan karbon kredisi tedarik aracı sunmaya başladı.