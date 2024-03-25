Ericsson, bin 200 kişiyi işten çıkaracak
Telekomünikasyon ekipmanı şirketi Ericsson, İsveç'te yaklaşık bin 200 kişiyi işten çıkaracak.
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Ericsson, daha düşük hacimli bir ortama uyum sağlamak amacıyla İsveç'te yaklaşık bin 200 kişiyi işten çıkaracak. İsveçli telekomünikasyon ekipmanı şirketi, 2024'te zorlu bir mobil ağ pazarı beklediklerini bildirdi.
Şirket'e göre, müşteriler temkinli olmaya devam ettikçe hacimde daha fazla daralma yaşanabilir.
Ericsson'un 2023 sonu itibarıyla dünya çapında yaklaşık 99 bin 950 çalışanı bulunuyordu, bunları yaklaşık 14 bini İsveç'te çalışıyor.