Esas Private Equity, Tacirler Portföy ve Credia Partners, Flormar’ı satın alıyor

1950’lerde Milano’da kurulan Flormar, 1970’te Türkiye’ye taşındı ve 2012 yılında Groupe Rocher bünyesine katıldı. Flormar’ın bu yeni ortaklıkla birlikte Orta Doğu ve ötesinde uluslararası pazarlarda daha da güçlenmesi ve büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Yatırıma ilişkin Esas Private Equity’den yapılan açıklamada, "Flormar'ın globaldeki büyüme potansiyeline inanıyoruz ve bu yatırımın Flormar’ın uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" denildi. Tacirler Portföy yetkilileri ise, "Flormar’ın dinamik yapısı ve yenilikçi yaklaşımı ile global pazarda önemli bir konuma ulaşacağına eminiz. Bu ortaklık, Flormar'ın uluslararası başarılarını hızlandıracaktır" şeklinde konuştu. Credia Partners temsilcileri ise, "Bu stratejik ortaklık, Flormar'ın güçlü yönetişim, inovasyon ve kaliteye dayalı büyüme hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynayacak" dedi.