Fenerbahçe Üniversitesi ile Elekse arasında işbirliği protokolü imzalandı

SABİHA TOPRAK

İmza törenine Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof Dr. Ş. Günüz Küçükgüzel, Elekse AŞ Yönetim kurulu başkanı Sinan Güvenç ile IQ&Partners Yönetim Kurulu başkanı Dr. Ferkan Çelik ve iş insanları katıldı.

Kurumlar, Fintek sektörü başta olmak üzere, yüksek lisans ve doktora programlarını da kapsayan geniş bir iş birliği ağı oluşturmak üzere, protokol imzaladı.

İş birliği protokolü ile Elekse A.Ş. 'nin teknoloji ve finans alanındaki deneyimi Fenerbahçe Üniversitesi'nin akademik birikimi ile buluşuyor. Bu birliktelik, hem kurum içi Ar-Ge projelerini desteklemeyi hem de öğrencileri sektörün gerçek dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

İşbirliğinin temel amacı, teorik bilgilerin pratik uygulamalara dönüştürülmesi

Elekse A.Ş. ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında IQ&Partners önderliğinde ki imza törenin de, akademiyi finansal teknoloji ile bir araya getirerek bilgi ve teknolojinin ilerlemesi için iş birliğinin önemi vurgulandı. İşbirliğinin temel amacı, teorik bilgilerin pratik uygulamalara dönüştürüldüğü bir platform oluşturarak akademik ve iş dünyasının birlik ve beraberlik içinde üreteceği katma değeri yüksek yeni ve yenilikçi projeler olduğunun altı çizildi.

Prof. Dr. Ş. Günüz Küçükgüzel, “Fenerbahçe Üniversitesinde sanayi iş birliğini doğrudan etkileyen, üniversitelerin araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri adına çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan bazıları iş yeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilmesi, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer çalıştırabilmeleri ve üniversitelerin doktora sonrası araştırmacı çalıştırabilmesinin sağlanmasına yöneliktir.” dedi.

"Üniversite işbirlikleri, bizler için geleceğin şekillendirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir"

Elekse Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Güvenç, iş birliğini şu şekilde değerlendirdi: "Üniversiteler, toplumun geleceğini şekillendiren ve yeni nesillerin yetiştiği önemli kurumlardır. Eğitim, sadece bireylerin değil, aynı zamanda tüm toplumun ilerlemesi için temel bir taşıyıcıdır. Bu yüzden üniversite işbirlikleri, bizler için geleceğin şekillendirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Fenerbahçe Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz işbirliğini çok kıymetli görüyoruz. Fintek sektörüne yön verecek, inovatif ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek adına Fenerbahçe Üniversitesi ile birlikte çalışacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Elekse ve Fenerbahçe Üniversitesi arasındaki bu işbirliği, teknolojinin ve eğitimin kucaklaştığı, geleceğe yönelik projelerin yeşereceği bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Bu anlamda, her iki kurum da inovasyon ve bilgi transferinin sınırlarını zorlamayı hedefliyor.