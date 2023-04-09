FIAT, yılın ilk çeyreğinde liderliğini korudu

Tofaş açıklamasına göre, FIAT, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmayı sürdürüyor.

Hem otomobilde hem de toplam satışlarda yılın ilk 3 ayının açık ara lideri olan FIAT markası, 49 bin 704 adet satış adedi ile otomotiv pazarının yüzde 21,1'ini oluşturdu. Üst düzey teknoloji ve konforu geniş kitlelere ulaştıran, tanıtımından bugüne Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Egea'nın, cross gövde tipi segmentindeki liderliğini sürdürdü.

Mart ayında pazara sunulan tamamen elektrikli FIAT 500e, ilk ayında segmentinin en çok tercih edilen elektrikli otomobili olma başarısını gösterdi. FIAT'ın hafif ticari araç pazarındaki kuvvetli oyuncuları Doblo ile Fiorino modelleri de yine tüketici tarafından çok tercih edildi.

"FIAT markasının satışlarının yüzde 98’i yerli üretimden oluştu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, müşterilerin konfor, bağlanırlık ve sürüş teknolojilerine dair beklentilerini karşılayan, farklılaşan ihtiyaçlara uygun seçenekler içeren güçlü ürün bir ürün gamına sahip olduklarını belirtti.

Güçlü bayi teşkilatı ve sundukları hizmetler ile müşterilerinin araç sahipliği deneyimini sürekli ileri taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini aktaran Aytaç, FIAT'ın, 4 yıldır en çok tercih edilen marka olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğu kaydetti.

Mart ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 19,7'lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu belirten Aytaç, "Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Egea Cross’a da kuvvetli müşteri ilgisi gözlemliyoruz. Bulunduğu segmentin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunan Egea’nın cross gövde tipi 9 bin 765 adetlik satışla, 2023’ün ilk 3 ayında da segmentinde lider oldu." ifadelerini kullandı.

FIAT markasının hafif ticari araçlardaki istikrarlı satış performansına işaret eden Aytaç, "Yılın ilk 3 ayında FIAT markasının satışlarının yüzde 98'i yerli üretimden oluştu. Tofaş'ta üretilen Doblo ve Fiorino, sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

FIAT 500e satışa sunulduğu ay segmentinin lideri oldu

Altan Aytaç, mart ayında satışına başladıkları tamamen elektrikli FIAT 500e'nin satış başarısına ilişkin şunları kaydetti:

"FIAT 500e'yi mart ayında Hatchback, 3+1 ve cabrio gövde tiplerinde, en üst donanıma sahip La Prima versiyonuyla müşterilerimizle buluşturduk. FIAT 500e araçlarımızın tamamı satıldı. İkonik 500 tasarımını, elektrikli ve premium bir sürüş deneyimi ile buluşturan 500e, A segmentinde de lider olmamızı sağladı. Tüm FIAT bayileri ve markamızın online satış platformu 'fiatonline.com.tr' üzerinden pazara sunduğumuz 500e'ye olan yüksek talebin 2023 yılı boyunca devam edeceğine ve başarılı satış performansının süreceğine inanıyorum."

FIAT markası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yerli üretim modelleriyle kutlamak istediklerini aktaran Aytaç, "Bu vesileyle Tofaş fabrikasında üretmekte olduğumuz tüm modellerimize, imza niteliğinde 'Cumhuriyet 100 Yaşında' logosu ekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için bu özel ve senede Egea ailesi, Doblo ve Fiorino modellerimizde bu logoya yer veriyoruz. Markamızın liderliği Cumhuriyet'in 100’üncü yılı anısına gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla daha da anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.