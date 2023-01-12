Figes, scooter OLO'da seri üretime başlayacak

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye’nin yerli ve milli projelerinin mühendislik hesaplamalarında imzası bulunan Figes A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt tarafından akıllı cihazlar alanında bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurulan OLO Mobility, ilk çıktısı olan yerli scooterın seri üretimi aşamasına geldi. Yazılımından üretimine kadar tamamen yerli kaynaklarla hayata geçirilen OLO scooter ilk olarak Türkiye pazarında Hop ve Binbin ile yollarda olacak. Ardından hedef bir yıl içinde Avrupa ardından da Amerika pazarına açılmak. Dünyada scooter kullanımının henüz yüzde 15 seviyelerinde olduğunu, Türkiye’de de 60 bin civarında scooter kullanıldığını belirten Öğüt, bu alanda hala ciddi bir kullanım alanı boşluğu bulunduğunu söyledi.

“Mobilite ekosistemini anlayan yoluna devam edecek, anlayamayan oyundan düşecek. Akıllı cihaz yapmak inovasyon, yazılım, elektronik, sensörlerle yoğrulan bir ekosistem” diyen Tarık Öğüt, OLO Mobility’i iki yıl önce Türkiye’de yaygın kullanım ağı bulunan Hop ile yüzde 50 ortaklık modeliyle kurduklarını hatırlattı. Şu anda üzerinde çalıştıkları modelin B2B yani yaygın kullanıma uygun bir model olduğunu anlatan Öğüt, bir yıl içinde B2C denilen ve doğrudan tüketicilere satışı yapılacak olan daha hafif ve kullanışlı modellerin de üretimine başlayacaklarını duyurdu. Hop ile ortaklıkları sayesinde kullanılan scooterlarda yaşanan problemler hakkında sahadan bilgi alarak geliştirmeler yaptıklarını dile getiren Tarık Öğüt, “En az 5 yıl garanti veriyoruz, ki bu yoğun kullanımlar için uzun bir süredir. Ayrıca Alman scooter standardını kullandık ve Amerika’daki kullanım kriterlerini de yerine getirdik. Önce Türkiye’de pazara sunacağız. Ardından Avrupa ve Amerika’ya ihracat planlıyoruz” dedi.

Kitle fonlamayla yatırımcıya açılacak

Bir scooter üzerinde motor kontrol, IOT ve gösterge panosu yazılımı olmak üzere 3 ayrı yazılım bulunduğuna işaret eden Tarık Öğüt, tümünü yerli olarak geliştirdiklerini vurguladı. OLO’da Eti Maden’in çıkardığı borun atıklarından elde edilen lityum ile Aspilsan tarafından üretilen bataryayı kullandıklarının altını çizen Öğüt, ilk etapta bu yıl 5 bin scooter üreteceklerini, bir diğer yaygın kullanıma sahip Binbin ile sürdürdükleri görüşmelerin olumlu neticelenmesi halinde 15 bin adetlik üretime ulaşacaklarını aktardı. Üretim alanı için 3 bin metrekarelik bir alanda tesis kuracaklarını kaydeden Öğüt, “Kitle fonlanma yoluyla elde edilecek sermaye ile üretim için yatırıma bu yıl başlayacağız. İlk etapta 30 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz. OLO Mobility bünyesinde Hop, Binbin ortaklığının yanı sıra bir kısmı da fona açılacak. Sipariş taşıyan araçların üretimine de 2025 gibi başlayacağız. Ayrıca OEM’ler sıfır araçların yanında aksesuar olarak kendi scooterlarını da vermeye başladı. Onlardan da talepler geliyor. Bazı OEM’ler ile görüşmelere başladık” diye konuştu.

OLO Mobility olarak geliştirme sürecinde 3 uluslararası makale de yayımladıklarını ifade eden Tarık Öğüt, “Artık dünyada satış yapmanın yolu bilimden geçiyor. Elde edilen bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. Bütün mukavemet, dinamik hesapları, sistem modelleri ve yazılımları tarafımızdan geliştirildi. Bir otomobil nasıl geliştiriliyorsa scooterı da öyle geliştirdik. Elde edilen bilgiyi de bilim dünyası ile paylaştık” değerlendirmesini yaptı.

Çinli üreticiyle rekabeti kalite ve hız ile aşacak

B2B scooter pazarında Çin hakimiyeti bulunduğuna dikkati çeken Tarık Öğüt, şu bilgileri verdi: “Batı dünyasında Çin fiyatlarına verebilen scooter üreticisi yok. Biz de Çin’in malzeme maliyetlerinin önüne geçemeyiz ancak öncelikle lojistik avantajımız, daha ucuz ve hızlı servis sağlama imkanımız olacak. Kalitemiz ile öne çıkacağız. Scooterların uzaktan izlendiği IOT yazılımımız dünyada kullanılan teknolojik altyapıya tam uyumlu. Bir diğer avantajımız da scooter kazaları çoğunlukla ön teker küçüklüğünden kaynaklanıyor, bizim ön tekerimiz 14, arka tekerimiz ise 12 inç. Bir sonraki aşamada şehir içi servis hizmetlerinde kullanılacak 3 ve 4 tekerlekli otonom araçların üretimini de planlıyoruz. Ayrıca büyük tesislerde bir noktadan diğer bir noktaya belli parçaları taşıyan akıllı, yapay zeka kullanan araçlar da geliştireceğiz. Mühendislik altyapımız buna müsait.”

Akıllı cihazlar alanında Türkiye’de yerli ve milli bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirten Figes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt, bu alandaki hedeflerini Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı.