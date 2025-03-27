Filiz Cingi Yurdakul: Ankara’da bütüncül şehirleşme yaklaşımına ihtiyaç var

Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’nın Cumhuriyet ile birlikte planlı şehirleşme örneği olarak ortaya çıktığını ve önemli ekonomik faydalar sağladığını belirten Türkiye Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aura Design Kurucusu Mimar Filiz Cingi Yurdakul, “Şehirleşme, ekonomik büyümeyi destekleyen bir araçtır. Ancak plansız yapılaşma ve dengesiz büyüme, ekonomik maliyetleri artırabilir. Bu nedenle, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konudur” diye konuştu. Ankara’da Çukurambar, Eskeşih Yolu, İncek gibi bölgelerde oluşan lüks konut ve ticari alanların ekonomik katkı sağladığını ancak bunları ancak belirli bir gelir grubuna eriştiğini vurgulayan Cingi, sosyal etkisi ve ekonomik etkisinin birlikte değerlendirildiği, bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu anlattı.

Kentsel dönüşümün bu yaklaşımla bir araç olarak da kullanılabileceğinin altını çizen TürkSMD Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakul, “Bu projelerin yalnızca fiziki değil, sosyal fayda da üretmesi gerekir. Eski ve riskli yapıların yenilenmesi inşaat sektörünü hareketlendirirken istihdam da yaratıyor. Ancak yerel halkın ihtiyaçlarını gözeten, onları sürece dahil eden bir planlama anlayışıyla bu dönüşüm çok daha adil ve sürdürülebilir olur” dedi.

Ankara için daire ulaşım sistemi

Hızlı şehirleşmenin altyapı ve ulaşıma ilave yük getirdiğini, kent içi yeşil alan ve altyapı yatırımlarının planlı şekilde yapılmasının gerektiğini anlatan Yurdakul, Ankara için daire şeklinde bir ulaşım sistemi önererek, “Ankara’nın büyüyen yapısı artık merkez odaklı ulaşımı kaldıramıyor. Şehir etrafında daireler çizen bir ulaşım modeliyle, çevre ilçeler arasında doğrudan bağlantılar kurulabilir. Bu sistem hem trafik yükünü azaltır hem de kent içi hareketliliği daha verimli hale getirir” dedi.

Yurdakul, sosyal ihtiyaçlara yönelik Ankara için Tokyo’da daha önce başarıyla uygulanmış, karma kullanımlı alanlar madeli ile Almanya’nın Freiburg kentinin yeşil şehir yaklaşımının örnek olabileceğini belirtti.