  Filo kiralamada dengeler değişiyor: Rota "C Segment" araçlara çevrildi
Filo kiralamada dengeler değişiyor: Rota "C Segment" araçlara çevrildi

Bacacı Yatırım Holding şirketlerinden operasyonel kiralama hizmeti sunan Port Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor. Güçlü finansal yapısı ve geniş hizmet ağıyla iş dünyasına verimlilik odaklı filo çözümleri sunan Port Filo’nun Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’ndaki verilerden hareketle, sektörün değişen dinamiklerini değerlendirdi. Bükülmeyen, şirketlerin C segment araçlara yöneldiğini aktardı.

Filo kiralamada dengeler değişiyor: Rota "C Segment" araçlara çevrildi
Farklı 9 sektörde faaliyet gösteren ve Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding şirketlerinden Port Filo, firmaların değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği esnek çözümlerle pazar payını artırmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla operasyonel kiralama sektöründe fark yaratan Port Filo’nun Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, şirketlerin son dönemde "C Segment" araçlara yöneldiğini söyledi.

“C Segment, verimlilik ve konfor arayışının buluştuğu yeni denge noktası”

Firmaların araç tercihlerinde belirgin bir değişim yaşandığına dikkat çeken Ogün Bükülmeyen, “En son yayınlanan TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na da baktığımızda, daha verimli ve sürdürülebilir modeller çerçevesinde şirketlerin araç tercihlerinde, C Segment’e doğru belirgin şekilde yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bireysel kullanıcılar da güvenlik ve konfor standartlarını yükseltmek için bu segmente geçiş yapıyor. Kısacası C segmenti, hem verimlilik hem de  hem de konfor arayışı nedeniyle sektörün yeni denge noktası oldu” dedi.

Bükülmeyen, önümüzdeki 2-3 yıl içinde, hem yakıt tasarrufu sağlayan hem de ikinci el değerini daha iyi koruyan hibrit araçların da filolarda öne çıkacağını düşündüklerini söyledi.

