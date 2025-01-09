Fons Solar, Avrupa’ya ilk adımını 350 milyon TL’lik GES ile atacak

AHMET USMAN / İZMİR

Güneş enerjisini hayatın her alanına ulaştırma hedefiyle 10 yıl önce yola çıkan, son 2 yılda yurt içinde 200 MW’ın üzerinde arazi GES’i hayata geçiren Fons Solar, yurt dışına ilk adımını bu yıl Romanya’da kuracağı 13.8 MW kapasiteli tesis ile atacak. Tesis, 350 milyon TL’ye mal olacak.

Son dönemde yakaladıkları hızlı büyüme ivmesini uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini dile getiren Fons Solar’ın yurtdışı operasyonlarından sorumlu kurucu ortağı Cem Aslan, “Bu kapsamda geçen sene Romanya merkezli Farmland isimli şirketi satın aldık. Bu şirketin ana faaliyet konusu da bizim gibi EPC (mühendislik, satın alma ve inşaat). Başta Romanya, İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa’da sürdürülebilir enerji projelerine imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Romanya'da 13,8 MW kapasiteli, 350 milyon TL değerinde bir yatırım yapmayı planladıklarını anlatan Aslan, “Bu proje, Fons Solar'ın Avrupa'da solar enerji sektöründe önemli bir oyuncu olarak yerini almasını sağlayacak ilk adımı temsil ediyor. Yatırımlarımız bununla sınırlı kalmayacak. Ana faaliyet alanlarımızda 2026 itibarıyla gücümüzü artırarak yolumuza devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyelimizi Avrupa'da da göstermek için sabırsızlanıyoruz. Romanya'daki yatırımımız, bölgedeki varlığımızı pekiştirmek ve 2028 yılına kadar 100 MW kurulu güce ulaşma hedefimizin sadece başlangıcı" dedi.

Yurt içinde bayilik ağıyla büyüyecek

Fons Solar kurucu ortaklarından Osman Karadoğan ise bu yıl yurt içinde hayata geçirecekleri bayilik sistemiyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşır hale geleceklerini ifade etti. Karadoğan, “2023’te 180 milyon TL olan ciromuzu, 2024 sonunda 650 milyon TL’ye çıkararak büyük bir başarıya imza attık. Yıl sonu kampanyalarımızla yoğun bir dönemdeyiz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) elektrik zammı sektörde adeta şok etkisi yarattı ve güneş enerjisine geçiş artık kaçınılmaz hale geldi. Bu zamdan önce bile 500’den fazla evin güneş enerjisine geçişini sağladık. 2025 hedefimiz bu sayıyı 3 katına çıkarmak. İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş’ta mega projelere imza atıyoruz. Ayrıca, e-ticaret sitemizi açarak ürün ve proje tasarımı alanında ayrı bir satış ekibi oluşturduk. 2025 itibarıyla bayilik sistemimizi Türkiye’nin her yerine yayarak yüzlerce bayiye ulaşacağız” diye konuştu.

Bu yıl yurt içinde başlatacakları Karbon Net Sıfır Site Projesi ile sürdürülebilir ve ekolojik yaşam alanları konusunda öncülük yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Karadoğan, “52 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz 50 farklı yaşam alanı, çevre dostu ve yenilikçi bir yaşam biçimi sunacak. Ürün tedariği için yeni markamız PV Solutions ile donanımlı ve kullanıcı dostu bir e-ticaret sitesi hazırladık. Hedefimiz, bu platformu enerji sektöründe Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi haline getirmek. Amerika ve Avrupa’da kullanılan, ancak ülkemizde henüz hayata geçmemiş bazı teknolojileri 2024’te devreye alarak, ülkemizde bir ilke daha imza attık” dedi.