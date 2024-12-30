Formül Plastik, Suriye pazarına 8-10 milyon dolarlık ihracatla dönmeyi hedefliyor

Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek 5 kıtada 90'dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, son gelişmelerin ardından Suriye pazarındaki faaliyetlerine yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, Arap Baharı olarak da anılan iç savaştan önce Suriye’nin Formül Plastik’in en önemli ihracat pazarı olduğunu belirterek yeni dönemde yıllık ortalama 8 ila 10 milyon dolar düzeyinde bir ihracat rakamına ulaşmak istediklerini açıkladı. İç savaş öncesi dönemde Formül Plastik ürünlerini, iki büyük ana bayi aracılığıyla Suriye’nin her tarafına ulaştırdıklarını ifade eden Ömer Hot “Formül ve Aquapa markalarımız ülkenin en iyi plastik boru markaları olarak tanınıyordu. İç savaşın başlamasından önceki 16 aylık bir dönemde, o zamanki değerle 2,4 milyon doları Formül markası ile 714 bin 845 bin doları da Aquapa markası olmak üzere toplam 3,1 milyon doları aşkın plastik boru ve bağlantı elemanları satışı gerçekleştirdiğimiz Suriye pazarının önümüzdeki dönemde çok büyük fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.

400 milyar dolarlık dev bütçe

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için en az gereken bütçenin 400 milyar doları aşacağı tahmininde bulunduğunu hatırlatan Hot, “Analiz ve veri tabanı içerikleri sunan Vision of Humanity adlı kurumun verilerine göre, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı. Halep, Şam ve Lazkiye gibi kritik şehirlerde altyapı projeleriyle büyük şantiyeler kurulacağı; bu projelerin, yan sanayi ve malzeme ihracatında da büyük artış sağlayacağı öngörülüyor” diye konuştu. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden yapılanması için öngörülen 400 milyar dolarlık bütçeden alacağı payın ise yüzde 25 olarak tahmin edildiğini anlatan Ömer Hot, “Bu da kısa olmasa bile orta ve uzun vadede tutar olarak 100 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor. Sadece inşaat sektöründe Türk firmalarının Suriye'deki projelerden alacağı payın, ilk yılda 3 milyar dolar, 5 yılın sonunda ise 40 milyar dolarlık bir toplam hacme dönüşmesi bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Formül Plastik olarak Suriye pazarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Hot, şunları söyledi:

“İç savaş öncesi dönemde Formül Plastik ürünlerinin Suriye pazarındaki dağıtan bayilerimizle insani iletişimimizi iç savaş döneminde de devam ettirmiştik. Son gelişmelerin hemen akabinde yüz yüze görüşmelere başladığımız paydaşlarımız, bölgedeki ticaretin fiili olarak eskisinden daha hızlı ve daha hacimli bir şekilde yeniden başlayacağına dair beklentilerini dile getirdiler. Suriyeli müşterilerimizden aldığımız bilgiler ve piyasanın geleceğine dair yapılan diğer analizler ışığında, 2025 yılından itibaren giderek artan bir seyirde, Suriye pazarında yıllık ortalama 8 ila 10 milyon dolar düzeyinde bir ihracat potansiyeli yakalayacağımızı öngörüyoruz.”