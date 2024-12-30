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Türk markasına Upcycle ve İnovasyon ödülü

Kozmetik endüstrisinin hızla değişen dinamikleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi küresel trendlerle şekillenirken, KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektördeki en son yenilikleri sergileyen önemli bir platform oldu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen üç farklı kategorideki yarışmalarda, Talya Bitkisel büyük bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi
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Türk markasına Upcycle ve İnovasyon ödülü
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Elde ettiği iki tane birincilik ve bir tane üçüncülük ödülüyle Talya Bitkisel, markasının yenilikçi yaklaşımını ve sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Bu başarı, markanın sürdürülebilir ve doğal ürünlere verdiği önemin de altını çizdi.

Ödül alan projeler olan kayısı çekirdeklerinin geri dönüştürülmesi ve soya fasulyesi ile cilt bakımı büyük dikkat çekti.

Kayısı çekirdeklerinin geri dönüşümü

Talya Bitkisel Ar-Ge ekibi, “Kayısı çekirdekleri nasıl geri dönüştürülebilir?” başlıklı projesiyle Upcycle kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Proje, kayısı çekirdeklerinin atık olmaktan çıkarılarak yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini hedefliyor. Elde edilen kayısı çekirdeği yağı ve dört farklı mikron boyutunda peeling ürünü, çevresel sürdürülebilirliği artırarak kozmetik sektöründe doğal ve biyoaktif bileşenlerin kullanımına öncülük ediyor. Talya Bitkisel Ar-Ge ekibi ayrıca, bu projeyle çevre dostu ve yenilikçi çözümler geliştirme kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Fermente soya fasulyesi ile cilt bakımı

Talya Bitkisel Ar-Ge ekibi, “Fermente Soya Fasulyesi ile Cilt Bakımı” projesiyle KÜAD 2025 Innovation Zone’da birincilik ödülünü kazandı. Bu projede, soya fasulyesinin fermente edilerek bileşenlerinin daha küçük moleküllere ayrılması sağlandı. Sonuç olarak, cilt tarafından daha kolay emilebilen bir serum formülasyonu geliştirilerek cilt nemi artırıldı, elastikiyet güçlendirildi ve antioksidan etkilerle cilt beyazlatma sağlandı.

Talya’dan çevre dostu ve inovatif çözümler

Talya Bitkisel Ar-Ge ekibi, kazandığı üç ödül ile markanın çevre dostu ve inovatif çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Talya Bitkisel Ürünler A.Ş. Genel Müdürü M. Halis Ertaş, ödüller hakkında yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik ve biyoteknolojik inovasyon konularındaki çalışmalarının sektördeki önemine vurgu yaptı. Ertaş, “Gelecekte de çevreye duyarlı, yenilikçi ürünler geliştirerek hem sektöre hem de tüketicilere değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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