Frito Lay, Rekabet Kurulu'nun verdiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz edecek

Rekabet Kurulu, Frito Lay’e 1 milyar 300 milyon lira para cezası verdi. Karara göre, Frito Lay stantları rakip ürünlere açılacak.

Frito Lay'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişleri bulunduğu hatırlatılarak, "Her zaman olduğu gibi tüm faaliyetlerimizi, hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye’deki 50.000 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetimiz ile 3 fabrikamızda ürettiğimiz kaliteli ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. Yarattığımız binlerce kişilik istihdam ve yatırımlarımız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmakta ve birçok sosyal projemizle de toplumumuza değer katmaktayız.

21.03.2024 tarihli ve 24-14/291-M sayılı Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde detaylı olarak incelenecek ve gerekli değerlendirmeler yapılıp karara karşı tüm yasal yollar takip edilecektir."