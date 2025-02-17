  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı
Takip Et

Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı

Dijitaldeki yol haritasını, “geleceğin yıkıcı teknolojilerinin geliştiricisi olma” vizyonuyla şekillendiren Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Quera şirketine yatırım yaptı. Teknoloji dünyasında, geleceği dönüştürme gücü en yüksek iş kolları arasında gösterilen kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quera, kendi sektörünün lider şirketleri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabancı, Google ile birlikte kuantum bilişim şirketi Quera'ya yatırım yaptı
Takip Et

Harvard ve MIT’deki dünyaca bilinen akademisyen ve bilim insanları tarafından kurulan Quera, aynı zamanda dünyanın herkese açık en büyük kuantum bilgisayarının da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Çıktığı son yatırım turunda, dünya devlerinin büyük ilgisini çeken Quera, 230 milyon dolarlık bir finansman elde etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google’ın liderlik ettiği yatırım turuna, Sabancı Ventures’ın yanı sıra, SoftBank Vision Fund 2 ve Valor Equity Partners gibi önemli yeni yatırımcılar da katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Değişen dünya ekonomisine hızlı uyum sağlayan, kendini sürekli yenileyen, büyüyen ve güçlenen bir Sabancı Topluluğu yaratma vizyonumuz kapsamında, stratejimizin önemli parçalarından biri de geleceğin şirketlerine yatırım yaparak, ‘yeni ekonomi’ odaklı büyüme stratejimizi desteklemek. 2020 yılında Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak kurulan Sabancı Ventures ile stratejik odak alanlarımızda belli bir aşamaya gelmiş olan şirketlere azınlık yatırımlar yapıyoruz. Burada amacımız hem yatırım yaptığımız girişimlerin büyümesine katkı sağlamak hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin yıkıcı teknolojilerine erişimini sağlamak. Quera'ya yaptığımız yatırım da, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Quera ile birlikte, bugüne kadar Sabancı Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız şirket sayısını 15’e yükselttik. Bundan sonra da, Topluluk Vaadimize ve vizyonumuza katkı sağlayacağına inandığımız, stratejimizle uyumlu yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğuş Marine Services’in markaları Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ilgi gördüDoğuş Marine Services’in markaları Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ilgi gördüŞirket Haberleri
TOKİ 48 ilde 558 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 48 ilde 558 arsa satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Marketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanacakMarketlerden sonra restoran fiyatları da tek sitede toplanacakEkonomi

 

Şirket Haberleri
Uluslararası Koklear İmplant Günü'nde işitme kaybına dikkat çekiliyor
Uluslararası Koklear İmplant Günü'nde işitme kaybına dikkat çekiliyor
Frito Lay, Rekabet Kurulu'nun verdiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz edecek
Frito Lay, Rekabet Kurulu'nun verdiği 1,3 milyar TL'lik cezaya itiraz edecek
Doğuş Marine Services’in markaları Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ilgi gördü
Doğuş Marine Services’in markaları Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda ilgi gördü
Marmarabirlik’ten zeytin üreticisine 800 milyon TL ödeme
Marmarabirlik’ten zeytin üreticisine 800 milyon TL ödeme
Kutluk Döküm, Avrupa’da rekabet için Almanya’da fabrika satın alacak
Kutluk Döküm, Avrupa’da rekabet için Almanya’da fabrika satın alacak
CranioCatch, diş hekimliğini yapay zeka ile dönüştürüyor
CranioCatch, diş hekimliğini yapay zeka ile dönüştürüyor