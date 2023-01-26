Fuzul Sosyal Platform’un yeni kimliği 'Fuzul Benim' oldu

Fuzul, iş yaşamında insan kaynağını geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği iç iletişim projesi Fuzul Sosyal Platform’u DÜET Employer Branding Ajansı iş birliğinde yeniledi. “Fuzul kimin?” söylemi ile başlayan tanıtım süreci Fuzul Sosyal Platform’un yeni kimliği Fuzul Benim, Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Fuzul yöneticilerinin yanı sıra Fuzul Holding üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinliğin finali, Fuzul’ün tüm çalışanlara ait olduğunun vurgulandığı filmle yapıldı.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Kurum kültürümüz ve sosyal faaliyetleri ortak paydada buluşturduğumuz, çalışanlarımızın eğitim, sağlık, çevre gibi konularda farklılaşan gereksinimlerine çözümler üretmek amacıyla kurduğumuz Fuzul Sosyal Platform, Fuzul’ün büyümesi ile bir değişim sürecine girdi.

İç iletişim birimimizin katkıları ve emekleriyle Fuzul Sosyal Platform olarak başlayan, işveren markası olma hedefimiz için attığımız ilk adımlarımızdan biri olan platform, Fuzul Benim ile değişim sürecinin ilk evresini tamamladı ve iç iletişimimizin yeni yüzü oldu. Fuzul Benim yaptığı işleri yeni dönemde büyüterek, etki ve katkı alanını daha da artıracak, Fuzul’ün kalbi olacak" dedi.