Fuzul Topraktan’ın Ispartakule Villa Projesi, satışa çıktığı gün tükendi!

Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkânı sağlayan Fuzul Topraktan, Türkiye’de bir ilk daha gerçekleştirerek topraktan villa sahibi olma dönemini başlattı. Merakla beklenen Ispartakule Villa projesinin lansmanı, 19 Nisan tarihinde gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören projedeki 37 villaya denk gelen villalarının tamamı ilk günden satıldı.

37 villaya 3.967 talep yağdı!

İstanbul’da yatırım değeri her geçen gün artan ve gelişimiyle öne çıkan Ispartakule’de konumlanan villa projesi, lansmanla birlikte büyük bir talep topladı. Doğayla iç içe, huzurlu ve müstakil bir yaşam arayanların radarına giren proje; 3.495.000 TL’den başlayan peşinat ve aylık 94.639 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle satışa çıktı. Sadece 37 villa için sunulan arsa oranları, 3.967 kişiden başvuru alarak kısa sürede tükendi.

Modern ve işlevsel tasarımıyla dikkat çeken projede, 178 ile 218 metrekare arasında değişen, iki katlı dubleks villa seçenekleri bulunuyor. 30 aya varan vade imkânının sunulduğu projede, inşaatın ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

Çocukların özgürce oynayabileceği özel bahçeler, keyifli buluşmalar için tasarlanmış kış bahçesi ve geniş aileler için planlanmış ferah yaşam alanlarıyla öne çıkan villalarda, her bir konut için iki araçlık özel otopark alanı da bulunuyor.

Topraktan villa döneminin öncüsüyüz

Türkiye’de konut edinimde birçok ilke imza attıklarına dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ‘’Fuzul Topraktan olarak gayrimenkul sektöründe yenilikçi ve fark yaratan projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Aşamalı konut sahibi olma sistemimizi şimdi de müstakil yaşam hayali kuranlar için villa projelerine uyarladık. Sektördeki villa anlayışına köklü bir değişiklik kazandırdığımıza inanıyorum. Ispartakule projemizde bulunan 37 villaya denk arsa paylarının lansman günü içinde tükenmesi de bunun kanıtıdır. Bu başarımızı ise bugüne kadar müşterilerimize sunduğumuz kaliteli yaşam alanları ve güvenilir yatırım anlayışımıza borçluyuz. Önümüzdeki dönemde İstanbul’da Başakşehir ve Arnavutköy’de bulunan projelerimizde topraktan villa projeleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu modelle daha fazla insanı, hayalini kurduğu müstakil yaşama kavuşturmayı hedefliyoruz’’ dedi.