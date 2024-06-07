Garanti BBVA, çift dilimli sendikasyon sağladı

Garanti BBVA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni sendikasyonunu duyurdu.

Açıklamaya göre 6 Haziran'da 367 gün vadeli 240,8 milyon dolar ve 178,6 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

Açıklamaya göre 22 ülkeden 46 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + yüzde 2,50, euro dilim için Euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.