Garanti BBVA ve Zorlu PSM’den gençler için iş birliği

“Garanti BBVA Genç Bilet” kategorisi kapsamında 18–25 yaş arası tüm gençler, biletlerini yüzde 15 indirimli satın alabilecek. Garanti BBVA Genç müşterileri ise yüzde 25 indirim avantajının yanı sıra, etkinliklerde vestiyerden ücretsiz faydalanma ayrıcalığına sahip olacak.

Yeni kategori Zorlu PSM’nin anlaşmalı olduğu bilet satış platformuve biletin üzerinde “Garanti BBVA Genç Bilet” adıyla yer alacak. Böylece gençler hem online hem de mekân içi iletişim kanallarında Garanti BBVA’nın desteğini görecekler.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Bankacılık artık sadece bir sektör değil; dönüşen bir yaşam kültürü. Ve bu dönüşümün en güçlü etkilerini gençlerde görüyoruz. Gençlerin bizden beklentisi değişiyor. Sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil, yanında olan, onları anlayan markalar istiyorlar. Bir ürün değil, bir değer önerisi arıyorlar. Zorlu PSM ile başlattığımız bu iş birliği, stratejik ilkemiz olan Radikal Müşteri Perspektifi’nin kültürel alandaki önemli bir yansıması.

Onların kültür-sanata daha kolay erişebilmesi, kendilerini özgürce ifade edebilmesi bizim için finansal hizmetler kadar önemli. Yılda 500’den fazla etkinlik ve 700 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan böyle bir sahneyle iş birliği yapmak kültür-sanatın erişilebilirliği açısından çok değerli.

Gençlerin gözünden bakmak, gerçekten neye ihtiyaç duyduklarını duymak ve bu sesi süreçlerimize entegre etmek bizim için çok önemli. Biz gençlerin hayat döngüsünün her aşamasında yanlarında olmak istiyoruz; finansal okuryazarlıktan kültür-sanat deneyimlerine, onlara özel ürün ve servislerden dijital çözümlere kadar. Bundan sonra da gençler bizden daha çok şey duyacak, daha çok şey görecek. Çünkü onlar bizim için sadece bir hedef kitle değil, geleceğin ta kendisi” dedi.