Gate.io Türkiye, yerli kripto para projelerini küresele taşıyor

CoinMarketCap'in borsalar sıralamasında ilk 10 küresel kripto para borsası arasında yer alan ve Türkiye’de Gate.io Türkiye markasıyla faaliyet gösteren Gate.io, Gate Startup Programı ile yenilikçi ve gelişmiş kripto para borsalarına küresel piyasalara açılma imkanı sunuyor.

Gate Startup programına başvuran projeler, küresel kripto para ekosisteminin yeterlilik metrikleri üzerinden durum kontrolü sürecine tabii tutuluyor. Yeterli kavramsal çerçeveyi sağlayan, teknik yeterlilikleri karşılayan kripto para projeleri bu programa kabul ediliyor ve Gate.io kullanıcıları, platformda başlatılan startup ön satışlarına katılabiliyor.

95 milyon doları aşkın yatırıma aracılık etti

Gate.io’nun bu yıl 10. yaşını kutladığını ve 13 milyonu aşkın kullanıcının her gün 4 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği bir platform olduğunu belirten Gate.io Türkiye Operasyon Müdürü Kutluhan Akçın, Gate Startup Programı üzerinden bugüne kadar 765 projenin 95 milyon doları aşkın yatırım topladığını söyledi.

Gate.io Türkiye’nin ülkedeki yerli kripto para projelerinin küresel pazarlara açılması için en uygun kripto para alım satım platformlarından birini sunduğu kaydeden Akçın, “Startup programı kapsamında 1 yıllık süre içinde Türkiye’den de 130’u aşkın projeye destek olduk. Bu projelerden bazıları yeterlilikleri sağlayamasa da bugün hâlâ proje sahipleriyle iletişimde kalmayı sürdürüyor, küresel ekosistemin standartlarına uygun gelişim gösterebilmeleri için danışmanlık sağlıyoruz.” dedi.

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