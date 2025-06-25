Gayrimenkulde sessiz alarm! Fiyatlar baskı altında, yatırımcıya “son çıkış” uyarısı

İnşaat sektörü, 2025 yılına maliyet cephesinde daha sakin bir giriş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %22,69 artarak son 4.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda %1,67’lik artış kaydeden maliyet endeksi, sektörün üretim tarafında bir nefes alma sürecine girdiğini gösteriyor. Ancak bu tabloya rağmen satış fiyatları, maliyetlerdeki artış oranına yaklaşmaktan uzak kalıyor. Gayrimenkul piyasasında ertelenmiş zamların olduğuna vurgu yapan sektör temsilcileri, arz azlığına rağmen artan taleple birlikte, fiyatlara zam yapılmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde olacak artışlara dikkat çekiyor.

Yıllık bazda malzeme fiyatları %18 oranında artarken, işçilik maliyetleri %31,82’lik bir yükseliş gösterdi. Aylık bazda ise malzeme %2,01, işçilik %1,07 oranında arttı. Bu veriler, maliyetlerdeki artışın hız kestiğini, ancak tamamen durmadığını ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, bu geçici sakinliğin uzun sürmeyeceği konusunda hemfikir. Talebin yeniden hareketlenmesiyle birlikte, ertelenen fiyat artışlarının birikerek yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Üretici baskı altında: Fiyatlar ne kadar daha direnir?

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç’e göre, mevcut tablo üreticilerin maliyet baskısını fiyatlara yansıtamadan üretime devam ettiğini gösteriyor. “Maliyet endeksindeki yükseliş, satış fiyatlarına henüz tam anlamıyla yansımış değil. Bu durum, üreticilerin karlılık marjını ciddi şekilde daraltıyor.” diyen Bilgiç, bu baskının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Sektörde birçok firmanın, mevcut talep koşullarına ayak uydurmak adına fiyatlarını bilinçli olarak sabit tuttuğunu belirten Bilgiç, “Ancak bu strateji, faizler gevşemeye başladığında hızla değişecektir. Fiyatların mevcut seviyelerde kalması geçici bir dönem.” şeklinde konuşuyor.

Üretici açısından bu dönemin yönetilmesi, sadece kısa vadeli fiyatlamadan ibaret değil; aynı zamanda yatırım planlarının, stok yönetiminin ve pazarlama stratejilerinin yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle hem konut hem ticari gayrimenkulde fiyatların şu anki seviyeleri, piyasa için normalin altında bir dengeyi işaret ediyor olabilir.

Faiz indirimi beklentisi yatırımcıyı harekete geçiriyor

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle yatırım kararlarını erteleyen birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı için piyasanın içinde bulunduğu dönem önemli bir kırılma eşiği olabilir. Bilgiç, “Faiz indirimi beklentisinin giderek güçlendiği bir ortamdayız. Ekonomideki olası yumuşamalar, konut ve ticari gayrimenkul piyasasında ertelenen talebi hızla devreye sokabilir. Bu da mevcut fiyat seviyelerini kısa sürede yukarı taşıyabilir.” diye konuştu.

Özellikle hemen teslim edilebilen, tapusu hazır projelerin bu dönemde öne çıktığını ifade eden Bilgiç, fiyatların henüz maliyet artışlarını yansıtmadığı bu aralığın, yatırımcı açısından stratejik bir pencere sunduğunu belirtiyor. Yani bugünün şartlarında yapılan yatırımlar, yakın gelecekteki fiyat düzeltmeleriyle birlikte yüksek değer artışı sağlayabilir.

“Yılın 2. yarısında canlanma bekliyoruz”

2025’in ilk yarısı gayrimenkul sektörü açısından temkinli bir seyirle ilerlese de ikinci yarıya dair beklentiler yükselişte. Yatırımcılar, riskten kaçınarak daha güvenli ve hızlı dönüş sağlayacak seçenekleri tercih ediyor. Ali Emre Bilgiç, “Bu dönem, yatırımcıların bilinçli tercihler yaptığı, projelerin sadece fiyat değil aynı zamanda teslim süresi ve tapu hazır olma durumuyla da değerlendirildiği bir dönem haline geldi,” diyor.

Bilgiçler Yapı’nın stratejisi de bu dinamiklere göre şekillenmiş durumda. Bilgiç, “Biz, yatırımcıyı bekletmeyen, süreci şeffaf yöneten ve gerçek teslim tarihlerini sağlayan projelere odaklandık. İstanbul’da, yatırım değeri taşıyan bölgelerde, reel fiyatlama ile ilerliyoruz.” diyerek ikinci yarıdan umutlu olduklarını ifade ediyor.

AKTİM Çarşı & Ofis: Hemen teslim avantajı ile öne çıkıyor

Bilgiçler Yapı’nın Bayrampaşa’da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı & Ofis projesi, 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle dikkat çekiyor. Ofis ve ticari dükkanlardan oluşan proje, 2025 Eylül ayından itibaren yatırımcılarına teslim edilmeye başlanacak. Özellikle ticari gayrimenkulde zamanlama kritik önemdeyken, AKTİM Çarşı & Ofis projesinin hemen teslim avantajı, yatırım kararlarını hızlandırıyor.

Proje, hem kurumsal kiracılara hem de bireysel yatırımcılara hitap eden yapısıyla, mevcut talep eğrisine uygun çözümler sunuyor. Bilgiç, “Projemiz, yatırımcının beklemek zorunda

kalmadığı, doğrudan tapusunu alarak iş planına başlayabileceği bir model sunuyor. Bugün pozisyon alan yatırımcı, yarının fiyat artışından önce harekete geçmiş olacak.” diyerek AKTİM Çarşı & Ofis projesinin sunduğu avantajlara dikkat çekiyor.