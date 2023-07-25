GD Solar Enerji, 3,5 milyon dolar yatırımla batarya üretecek

MEHMET RIDVAN CEBECİOĞLU/KÜTAHYA

Kütahya’da doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren Gençler Doğalgaz, GD Solar Enerji markasıyla yenilenebilir enerji sektörüne hızlı bir giriş yaptı. 2004 yılında faaliyete geçen Gençler Doğalgaz bünyesindeki GD Solar Enerji, iki yıl önce Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’ne yaptığı 5 milyon dolar yatırımla güneş panelleri üretmeye başladı. Bu süreçte firma, yıllık 150 MW’lık üretim kapasitesine ulaşarak Kütahya, Uşak ve Afyon’un ardından Eskişehir ve Bursa gibi illerdeki agresif fiyat politikasıyla bayi ve müşteri ağını genişletmeyi başardı.

Kütahya sınırlarını aşarak bölgeye hitap etmeye başladı

GD Solar Enerji Genel Müdürü Ramazan Şaldır, Türkiye’nin güneş paneli alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurdukları firmanın, kısa sürede ülke sınırlarını aşarak ihracatçı bir yapıya dönüşme hikâyesini EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. 2,4 milyon dolar yatırım teşviki aldıkları toplam 10 bin metrekare alana sahip fabrikada, 50’den fazla kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Şaldır, “Doğalgaz sektörü Kütahya’da artık doyuma ulaştı. Farklı bir sektöre yönelmek istedik. Bu kez üretimin içinde bizzat yer alacak bir iş yapmak istiyorduk. Güneş paneli üretimi yaptığımız fabrikamızı kurduk ve üretime başladık. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Bursa, Uşak bizim en büyük pazarımız. Bu bölgelerde daha fiyat ve iş hacmi anlamında daha agresif davranabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yeniliği takip eden bir teknoloji firması olmak istiyoruz"

5 bin 700 metrekare kapalı alanı olan fabrikanın kullanılmayan 2 bin 500 metrekarelik alanını değerlendirmek amacıyla harekete geçtiklerini kaydeden Ramazan Şaldır, yeni yatırımları hakkında bilgiler verdi. Güneş paneli üreten GD Solar Enerji’nin yakın zamanda batarya ve hücre üretimi için yatırımlar yapacağını ifade eden Şaldır, “3,5 milyon dolarlık yeni bir yatırım için hazırlığımız var. 2024 yılı içinde depolama için, batarya üretimi yapmak istiyoruz. Yeniliği takip eden bir teknoloji firması olmak istiyoruz. Şu an alan çalışmamızı yaptık, fiyat çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

İki ay içerisinde istihdam sayısını 75’in üzerine çıkarmak istediklerini de sözlerine ekleyen Şaldır, üretimini yaptıkları panellerin kurulumunu bayiler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini, asıl hedeflerinin ise yenilenebilir enerji sektöründe ileri teknoloji ürünleri üretmek olduğunu kaydetti.