GE ile bakım maliyeti anlaşmazlığı: THY'nin 200 uçak siparişi gecikiyor

Bloomberg News'un haberine göre, Türk Hava Yolları'nın 200'den fazla Boeing jeti sipariş etme planı, motor tedarikçisi General Electric Co. ile bakım maliyetleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikiyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Salı günü Londra dışındaki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Bloomberg TV ile yaptığı röportajda, havayolu şirketinin GE'ye bakım konusundaki taleplerini düşürmesi için baskı yaptığını söyledi.

Polat, şunları kaydetti: “Boeing ile yapılacak bir anlaşma, Aralık ayında 230 Airbus uçağı için verilen taahhüdü takip edecek ve Türkiye küresel bir havacılık merkezi olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Taşıyıcı, önümüzdeki on yıl içinde filosunu neredeyse iki katına çıkarmayı hedeflediği için aylardır kamuoyuna büyük bir Boeing siparişi vermek istediğini söyledi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı, 175 kadar Boeing 737 Max jeti satın almak istiyor ve siparişin geri kalanı daha büyük 787 Dreamliner modelinden oluşuyor.”

Başkan Pazartesi günü bir panelde, Farnborough'daki GE meslektaşlarıyla konuştuğunu ve iki tarafın yakın olduğunu, ancak etkinlikte bir siparişin açıklanmayacağını bildirdi. Ayrıca Bolat, Airbus'ın Türkiye'den 230 Jetli ve Daha Fazla Opsiyonlu Anlaşma Kazandığını, Türkiye'nin hala kapasite artırma arayışında olduğunu ve yeni jetler teslim edilene kadar eski uçakları ikame etmek için kullandığını da söyledi.