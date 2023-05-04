Gelecek Varlık'tan ilk çeyrekte 675 milyon TL tahsilat

Varlık yönetimi şirketi Gelecek Varlık, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre toplam tahsilatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 189,9 artışla 674,7 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise 1 milyar 237 milyon TL’nin üzerine taşıyan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da yüzde 214,5 artışla 460,4 milyon TL’ye ulaştı. Gelecek Varlık bu süreçte net kârını yüzde 80 artırarak 143,6 milyon TL’ye seviyesine ulaştırdı.

“Dengeli kalkınmaya destek olmaya devam ediyoruz”

İlk çeyrek rakamlarını değerlendiren Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Güçlü kurumsal ve teknolojik altyapımızla bireylere ve kurumlara finansal özgürlüklerine ulaşma yolunda sunduğumuz katkı artarak devam ediyor. Küresel ekonomide daralma eğiliminin devam ettiği bir dönemde ticari işletmelere sağladığımız çözüm ve yapılandırma olanakları ile üretimin, ihracatın, istihdamın artmasına; ekonomide çarkların dönmesine destek oluyoruz. Tüm dünyada varlık yönetim şirketleri tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili sunduğu çözümlerle finans sektörünün bilançolarının iyileşmesine ve aktif kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Nisan ayında Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği ihalelerde anapara toplamı yaklaşık 300 milyon TL olan bireysel portföylere yatırım yaparak biz de katkımızı sürdürdük.” diye konuştu.

Satın alınan kümülatif anapara büyüklüğünü 20,9 milyar TL’ye çıkardı

İlk çeyrekte finans kuruluşlarından 107,2 milyon TL devralıp bugüne kadar satın alınan kümülatif anapara büyüklüğünü 20,9 milyar TL seviyesine taşıdıklarını belirleten Ünlüdoğan, “Önümüzdeki dönemde bankaların tahsili gecikmiş alacak satışlarının yükselebileceğini öngörüyoruz. Hizmet anlayışımız ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki büyüme sürecini en iyi şekilde yönetmek için stratejiler oluşturuyoruz. İlk çeyrek itibarıyla elde ettiğimiz başarı yılsonu hedeflerimize yönelik kararlılığımızı artırıyor.” dedi.