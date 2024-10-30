Gelirler yapay zekâyı yakalayamadı hisseler düştü

Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güçlü yapay zekâ büyümesine rağmen tahminler tutmayınca düştü.

28 Eylül'de sona eren çeyrekte AMD, beklentilere paralel olarak 92 sent hisse başına kar elde etti. Gelir, 6,71 milyar dolar beklentiye karşılık 6,82 milyar dolar oldu.

AMD, önemli veri merkezi işinin satışlarının üst üste ikinci çeyrekte iki katına çıktığını, ancak dördüncü çeyrek için genel gelir beklentisinin konsensüs beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi.

AMD hisseleri dün seans sonrası işlemlerde yüzde 7 düştü.

AMD, 7,54 milyar dolar gelire karşılık 1,16 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentisiyle uyumlu olarak, mevcut çeyrekte yaklaşık 7,5 milyar dolar satış beklediğini söyledi. Bu, Aralık çeyreği için yıldan yıla yüzde 22'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yonga üreticisi, bir yıl önceki 299 milyon dolar veya hisse başına 18 sente kıyasla 771 milyon dolar veya hisse başına 47 sent net gelir bildirdi. Genel ortalama mutlak sapma ya da MAD geliri yıllık bazda yüzde 18 artış gösterdi.