GEM Endüstri, Almanya’da kuracağı şirketle Avrupa’da daha da güçlenecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1986 yılında Gürbüz Özkaya tarafından temelleri atılan GEM Endüstri, küçük bir torna-tesviye atölyesi olarak başladığı üretim serüvenini, 90'lı yıllarda CNC teknolojisinin devreye girmesiyle farklı bir yöne evirdi. Bu teknolojiyi benimseyen ve uygulayan öncü firmalardan biri olduklarını belirten GEM Endüstri Genel Müdürü Samet Özkaya, “2000’li yılların başında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne yaptığımız yatırım, yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmadı; aynı zamanda ileri mühendislik, insan kaynakları ve küresel pazarlama stratejilerine yönelik önemli adımlar atmamıza olanak sağladı. 2008’de benim, 2015’te ise kardeşim Vedat Özkaya’nın şirkete katılmasıyla birlikte girişimci ruhumuzu ve yenilikçi bakış açımızı taze tutarak büyümemizi hızlandırdık. Bugün itibarıyla, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı makine üreticilerinden biri haline geldik. Küresel ölçekte dört büyük üreticinin ardından gelen güçlü oyunculardan biri olarak, sektördeki yerimizi sağlamlaştırmış olmanın gururunu taşıyoruz” diye konuştu.

Endüstriyel makine üretimi alanında özelleşmiş bir yapıyla hareket ettiklerini aktaran Özkaya, "Özellikle beyaz eşya sektörüne yönelik üretim hatlarının tasarımını ve imalatını gerçekleştirmekteyiz. Buzdolabı ve soğutucu üretiminde kritik öneme sahip proses makineleri, üretim hatlarımızın en temel bileşenleri arasında yer alıyor. Patentli ve özgün tasarımlarımız, üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirirken, müşterilerimize uzun vadeli operasyonel avantajlar sağlıyor. Beyaz eşya sektörü, toplam faaliyetlerimizin yaklaşık yüzde 80’ini oluştururken, geri kalan yüzde 20’lik bölüm otomotiv endüstrisine yönelik projelerimize ayrılmış durumda. Bugün, Mercedes, BMW ve Rolls-Royce gibi dünya devlerinin üretim süreçlerinde kullanılan bazı makineler GEM Endüstri tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu başarı, yalnızca teknik bilgi birikimimizin değil, aynı zamanda inovasyona olan bağlılığımızın da bir göstergesidir” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerinin tam entegre bir üretim yapısına sahip olduğunu kaydeden Özkaya, "200'den fazla uzman personelimiz ve alt yüklenicilerimizle proje bazlı çalışıyoruz. Yıllık üretim hacmimiz projelerin kapsamına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazen yılda 400 makine üretirken, daha özel projelere odaklandığımızda bu rakam 50'ye kadar düşüyor" açıklamasında bulundu.

Yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe hazırlanıyor

Son yıllarda teknolojik yatırımlarını arttırdıklarına dikkat çeken Özkaya, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve pandemi gibi zorluklara rağmen, büyüme ve yenilikçilik açısından önemli adımlar attıklarını vurguladı. Üretim süreçlerindeki verimliliği ve hassasiyeti artırarak, küresel pazardaki rekabet avantajlarını güçlendirdiklerini dile getiren Özkaya, ayrıca dördüncü fabrikalarının 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. Ar-Ge çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Samet Özkaya, sözlerine şöyle devam etti: " Özellikle üretim hatlarında Endüstri 4.0 teknolojilerine entegre çözümler geliştirerek, beyaz eşya sektörünün en büyük zorluklarından biri olan model dönüşüm sürelerini önemli ölçüde azaltmayı başardık. Önceden 45 dakika süren model değişim süreçlerini, geliştirdiğimiz yeni sistemler sayesinde 2 dakikanın altına indirdik.”

Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle 2025 yılı için agresif bir büyüme hedeflerinin bulunmadığını, 2026 ve sonrası için güçlü bir atılım gerçekleştirmeyi öngördüklerini vurgulayan Özkaya, “Önümüzdeki dönemde Almanya’da bir şirket kurarak Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu anda ön araştırmalarımızı sürdürüyoruz ve 2025 sonuna kadar süreci tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef pazarlar Kuzey Afrika ve Güney Amerika

Büyüme stratejilerinin temelini ihracatın oluşturduğunun altını çizen Samet Özkaya, ihracat oranlarının yüzde 50’nin üzerinde seyrettiğini açıkladı. 40’tan fazla ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını dile getiren Özkaya, “Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu uzun yıllardır güçlü olduğumuz bölgeler arasında yer alırken, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarları son dönemde bizim için büyük bir potansiyel taşıyor. 2024 yılında Arjantin, Brezilya ve Kolombiya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, bu bölgedeki fırsatları daha iyi değerlendirmemizi sağladı” açıklamalarında bulundu.