Gençlerin yaratıcı fikirleri VakıfBank Hack to the Future’da ödüllerle taçlandı

Bankacılık ve finans sektörünün yarınlarına sürdürülebilirlik odağında inovatif çözümler üretmek amacıyla VakıfBank tarafından bu yıl beşinci kez hayata geçirilen “Hack to the Future” hackathonunda kazananlar belli oldu.

13-15 Aralık tarihlerinde dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, yenilikçi ürün ve hizmetler, yeni nesil müşteri iletişimi temaları etrafında düzenlenen hackathonda toplamda 225 takım kıyasıya yarışırken 14 finale kalma başarısı gösterdi. 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, finale kalan takımların jüri üyelerine yaptıkları sunumların ardından kazananlar belli oldu.

Finale kalan projelerin Prof Dr. Şahin Albayrak, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda “Hack to the Future”da dereceye girenlere toplam 340 bin TL tutarında ödül verildi.

“Hack to the Future, bizim için sadece bir yarışma değil; dijital dönüşümün öncüsü olma vizyonumuzun gençlerle buluştuğu bir platform”

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptıkları yatırımlarla sektörde öncü bir rol oynadıklarının altını çizdi. VakıfBank’ın dijital dönüşüm vizyonunu gençlerin dinamizmiyle buluşturmaya büyük bir önem atfettiklerine vurgu yapan Üstünsalih, “Teknoloji, günümüz dünyasında tüm normları baştan aşağıya değişime uğratan bir kavram haline dönüştü. İş yapış kültürünün çerçevesini de belirleyen bu kavram, sürdürülebilir büyümeye etki eden en önemli unsurlardan biri oldu. Rekabetin arttığı iş dünyasında öne geçmek, hızlı bilgiye erişmek ve krizlere dayanıklı olmak için kurumların dönüşüm stratejileri dijitalleşme ve inovasyona odaklanmalı.”

“VakıfBank olarak dijitalleşmeyi, sürdürülebilirlikle birleştiriyor ve organizasyonumuzu daha esnek, çevik hale getirecek bir iş yapış kültürü olarak benimsiyoruz. Bankacılık sektörünün dijital dönüşümünde gençlerin yaratıcı fikir ve enerjisinin kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu vizyonla düzenlediğimiz hackathonda sunulan projeler, çevreye ve sosyal hayata katkı sağlayacak inovatif çözümler geliştirme hedefimize güç katarak geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor.”

Zira Hack to the Future, bizim için sadece bir yarışma değil; dijital dönüşümün öncüsü olma vizyonumuzun gençlerle buluştuğu bir platformdur. VakıfBank olarak, her zaman olduğu gibi, gençlerin yaratıcı projelerini desteklemeye ve birlikte daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Bugün burada ortaya konan projelerle bankacılığın geleceğini inşa etme yolculuğuna katkı sunan tüm kıymetli genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin fikirleriyle, bankacılığın sınırlarını zorlayarak sektörümüze yepyeni bir boyut katacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Hack to the Future kazananları

Hackathon’un kazanan projeleri şu şekilde sıralandı:

· En İyi MVP Ödülü: Kıvılcım Takımı – Finansal Asistan Eva

· En İyi Sosyal Girişim Ödülü: Dropout Takımı – Finansal Okuryazarlık Mobil Uygulaması

· En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü: Aticengul Takımı – Müşteri Duygularının Yapay Zeka ile Analizi

· En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü: Altf4 Takımı – Bilgi Erişim Chatbot’u

· En Global Çözüm Ödülü: Game Changers Takımı – Sürdürülebilir Proje Platformu

100 bin TL değerindeki büyük ödül olan "En İyi MVP Ödülü" Kıvılcım Takımı’na verilirken, kazanan diğer takımlar toplamda 240 bin TL ödülün sahibi oldu. Yarışmada ayrıca finale kalan tüm takımlara 10’ar bin TL teşvik ödülü de verildi.