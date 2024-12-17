20. yaşını kutlayan ESCON Enerji 2030 yılı hedef ve stratejilerini belirledi

İklim değişikliğinin etkileri ve enerji alanında yaşanan gelişmeler nedeniyle günümüzde şirketlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olan enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanında faaliyet gösteren ESCON Enerji, kuruluşunun yirminci yılını kutladı. Sapanca’da düzenlenen etkinliğe başta ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü olmak üzere şirket yöneticileri ve çalışanlar katıldı. 2030 yılına ilişkin hedef ve stratejilerin de açıklandığı etkinlikte Ünlü, ESCON’un 20 yıllık sürecini ve şirketin ilklerini fotoğraf ve videolar eşliğinde anlattı. Türkiye’de Enerji Verimliliği Kanunu’nun 2007 yılında yani ESCON Enerji kurulduktan üç yıl sonra yürürlüğe girdiğini hatırlatan Ünlü, “Dünyada yaşanan gelişmeler, enerji verimliliği sektörünün hızla gelişeceğine işaret ediyordu. Biz de buradan yola çıkarak ESCON Enerji’yi kurduk ve ülkemizde bu alanda öncü şirket olduk. Aradan geçen yıllar içinde enerji verimliliği pazarı dünyada ve ülkemizde hızla büyüdü. Özellikle yeşil dönüşüm süreci ile birlikte yatırımlar hız kazandı. Biz de deneyimimiz, know-how’ımız ve teknolojik altyapımız sayesinde o yıllardan bugüne liderliğimizi pekiştirerek geldik. Bu nedenle bugün ve geçmişte ESCON Enerji çatısı altında bir araya geldiğimiz, beraber başarı hikayesi yazdığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan iş hacmi iki kat arttı

2022 yılında hayata geçirdikleri ESCO 4 Zero adlı iş modeli kapsamında ‘karbon net sıfır için enerji geri kazanımı’, ‘enerji verimliliği’, ‘enerji dönüşümü’ ve ‘yenilenebilir enerji’ alanında tek adresten hizmet sunduklarını hatırlatan Ünlü, “Uluslararası ödüllü bu iş modelimiz ile şirketimizi hızla büyütüyoruz. Bu yıl yaptığımız iş hacmi, geçen yılın iki katına ulaştı. 2025 yılında da üretim, yurt dışı yapılanma, satış ve pazarlama faaliyetlerine odaklanacağız. Küresel ana akımlar, pazar dinamikleri, 2030 yılı hedef ve stratejilerimiz ışığında öncelikli konularımızdan biri de kurumsal kapasite gelişimi olacak” diyerek, çalışanlara yeni dönem hedef ve stratejileri hakkında bilgi verdi.

ESCON Enerji’de beş, on ve on beş yılını dolduran çalışanlara kıdem ödüllerinin verildiği etkinlikte ayrıca etkili iç iletişim ve ekip çalışması üzerine eğitimler de yapıldı.