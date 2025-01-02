Girişimciler için Bayer G4A Programı’nın 2025 dönemi başlıyor

Bayer, Hackquarters by Tenity iş birliğiyle 2018’den bu yana Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni dönem başvurularını 6 Ocak’ta açıyor.

Programa sağlık ve tarım sektörlerinde dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip girişimler başvurabiliyor. Program; yalın ürün geliştirmiş, prototip oluşturan ya da satış aşamasına geçmiş olan girişimcilere birçok fırsat sunuyor.

Son başvuru tarihi 9 Şubat

Başvurular, 9 Şubat Pazar gününe kadar internet adresi üzerinden alınacak. Ayrıca girişimciler, 22 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek “Online Buluşma” etkinliklerine katılarak programla ilgili detaylı bilgi edinme ve sorularını yöneltme şansı bulabilecek. Programın duyuruları ve etkinliklerin kayıt bağlantıları, Bayer’in Instagram, LinkedIN,Facebook ve Youtubesosyal medya kanallarında paylaşılacak.

Girişimciler, 100 gün sürecek kapsamlı bir online eğitimden faydalanacak

Program kapsamında Bayer mentorlarından, yöneticilerinden ve Hackquarters by Tenity uzmanlarından oluşan jüri tarafından seçilen girişimler; finansal planlama, yatırım ilişkileri, satış stratejileri ve hukuki süreçler gibi farklı alanlarda 100 gün sürecek kapsamlı bir online eğitimden faydalanacak. Bunun yanı sıra girişimciler,ürünlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak mentor desteği alacak; Bayer ile iş birliği yapabilme fırsatı yakalayacak; ücretsiz yazılım destek paketlerine erişim sağlayacak ve iletişim ağlarını genişletebilecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilenler arasından gerekli kriterleri karşılayan en fazla iki girişime, her birine 500 bin TL olmak üzere hibe desteği verilecek.

Bayer, girişimcilik ekosistemine yaklaşık 6,5 milyon TL katkı sağladı

Bayer, Türkiye’deki G4A programı kapsamında son 7 yılda 42 girişime destek vererek girişimcilik ekosistemine yaklaşık 6,5 milyon TL katkı sağladı.