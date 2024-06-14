Global Yatırım Holding'den GPH kararı: Borsadan çıkarıyor

Global Yatırım, Global Ports Holding'in borsadan çıkarmayı değerlendiriyor. Global Yatırım Holding, Londra Borsasına kote iştirakı Global Ports Holding’de sahip olmadığı hisse başına 3 dolar teklifle pay alım teklifi yapmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise şirketin borsa kotundan çıkarılması için gerekli olan finansmanın temini için çeşitli kurumlarla müzakere halinde olunduğu belirtti. Şirketin 12 Temmuz saat 17:00’ye kadar teklifte bulunmak için kesin niyetini açıklaması gerekiyor.