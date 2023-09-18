Golda Gıda Genel Müdürü Doğan: Geniş bir ürün yelpazesi ile katılım sağladık

Türk gıda sektörünün global buluşma noktası olan WorldFood İstanbul, 6 - 9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1.000’den fazla markanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı birçok üretici firma ve ziyaretçinin katılım gösterdiği fuarda, Bera Holding’e bağlı olan Golda Gıda A.Ş'nin, B2B görüşmeler sonucunda her geçen yıl artan ihracat sektöründe pazar payını artırmaya yönelik önemli görüşmelere imza attığı belirtildi.

Yaptığı açıklamada, küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, WorldFood İstanbul Fuarı’na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğan, “Golda Gıda, sektörün en önemli platformlarından biri olan Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarına, makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi-gofret ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi ile katılım sağlamıştır. Uzun yıllardır WorldFood Fuarı’nın önemli üretici firmalarından biri konumundayız. Fuar süresince hem dış ticaretten arkadaşlarımız hem de iç piyasadaki arkadaşlarımız yeni müşteri adaylarımız ile ikili görüşme fırsatları yakaladı. Sektörde uzun yıllara dayanan kalite ve marka bilinirliğimiz ışığında dünyanın dört bir köşesinden gelen yeni ziyaretçileri Golda Gıda standımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk.” dedi.

Uluslararası fuarların, ihracat ağının genişlemesinde firmalar için önemli bir platform olduğunu belirten Doğan, B2B görüşmeler neticesinde müşteri beklentilerini doğrudan anlamak, farklı pazarlardaki tüketici davranışları konusunda güncel bilgilere ulaşmak adına WorldFood İstanbul’un önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.