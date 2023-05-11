‘Gönül Bağı Pasajı’ ilk bir ayda 1000’den fazla eve ulaştı

İstihdamdan üretime, sanattan eğitime, gastronomiden bölgesel etkinliklere kadar geliştirdiği projelerle depremzedelerin yanında olmayı hedefleyen Turkcell, esnaf ve yerel üreticileri de ekosistem markalarından olan ve sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri Pasaj’la destekliyor. Ramazan Bayramı haftasında hayata geçirilen projeyle, şehirlerin simgesi haline gelmiş ve yerel ekonominin can damarları olan pasajlar dijitalleştirildi. Depremzede esnaf, Pasaj vitrinine koyduğu yerel ürünlerini Türkiye’nin her yerine ulaştırma imkânına sahip oldu.

Çeşit artacak, kâr amacı yok, kargolar ücretsiz

‘Gönül Bağı Pasajı’nda deprem bölgesindeki satıcıların elinden çıkan gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuara kadar yaklaşık 500 yerel ürün bulunuyor. Kısa sürede ürün sayısını 1000’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Pasaj, bu projeyle herhangi bir kâr amacı da gütmüyor. Destek programı ilk etapta 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Programın depremzedelere fayda sağladığı sürece uzatılması da planlanıyor. Ayrıca Pasaj müşterileri, ‘Gönül Bağı Pasajı’ndan yaptıkları alışverişlerde de ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Platformdaki ürünlerin fiyatları ve stoklarını ise esnaf belirliyor.

‘Coğrafi engeller Pasaj ile aşılıyor’

Deprem bölgesindeki üreticilerin sadece ürünlerini listelendiğini görmenin bile mutlu ettiğini ifade eden Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Gönül Bağı Pasaj’ı ekonomik katkılarının yanı sıra bölgenin kültürel değerlerinin yaşatılmasını da amaçlıyor. Bölgedeki yaşamın yöresel değerleri ve lezzetleriyle korunması ve desteklenmesi esnafımız için ‘umudu’ simgeliyor... Biz de bu noktada onların yanında oluyoruz.

Şehirlerin simgesi haline gelen çarşıları Pasaj’la dijitalleştiriyoruz. Böylece coğrafi ve fiziki engeller Pasaj’la aşılıyor. En önemli kriterimiz şu: Satılacak ürün bu topraklarda yetişsin ya da bölge zanaatkârlarının elinden çıksın. Bu proje dahilinde Turkcell Pasajı’nın kapısı, OHAL ilan edilen 11 bölgenin yerel üreticilerine, ardına kadar açık. Ayrıca depremden etkilenen ve zarar gören fiziksel mağazalarımızı dijital Pazar yerine taşıdığımız için söz konusu mağazalarımız bu sayede açık kalma imkanı bularak ticaretlerine devam edebildiler.”

Kadın üreticiler de destekleniyor

Turkcell, ‘Gönül Bağı Pasajı’yla afet bölgesindeki kadınlara da el uzatıyor. Pasaj’da yer almak isteyen kadın girişimciler ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üzerinden iletişime geçen Turkcell’in Pasaj’da yer açtığı satıcılarından biri de Kadınların Elinden Derneği... Bölgedeki kadınları yaptıkları işlerle ve ürettikleriyle temsil eden Kadınların Elinden Derneği, afet sonrasında hazırladıkları kutulardaki ürünleri de deprem bölgesindeki kadınlardan tedarik edecek şekilde çalışmalar sürdürüyor. ‘Gönül Bağı Pasajı’ bu sayede kadınların, zanaatlarını sergileyerek üretmiş olduğu ürünleri tüketicilerle buluşturuyor, üretici kadınları destekliyor.