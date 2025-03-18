  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Güler Yatırım Holding A.Ş., yatırımcı ve analistlerle bir araya geldi
Takip Et

Güler Yatırım Holding A.Ş., yatırımcı ve analistlerle bir araya geldi

Güler Yatırım Holding A.Ş. ve iştirakleri, yurtiçi yatırımcı ve analist toplantısı düzenleyerek, halka açık şirketlerin geçmişten bugüne geçirdiği önemli aşamaları, sektörel konumlarını ve gelecek hedeflerini paylaştı. Toplantıda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. ve Pardus Girişim Sermayesi A.Ş.'nin stratejik planları ve finansal performansları da detaylı bir şekilde ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güler Yatırım Holding A.Ş., yatırımcı ve analistlerle bir araya geldi
Takip Et

Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları tarafından organize edilen Yatırımcı ve Analist Toplantısı, finans sektöründen 26 fon yöneticisi ve analistin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıda Güler Yatırım Holding ve bağlı ortaklıklarının yöneticileri, şirketlerin bugün geldiği noktayı, sektör içerisindeki konumlarını ve gelecek planlarını paylaştı. Katılımcılar arasında A1 Capital Yönetim Kurulu Danışmanı Haluk Bürümcekçi, A1 Capital Yatırım CEO’su Serkan Esenpak, Kartal Enerji CEO’su Haluk Güner, RTA Lab CEO’su Orçun Kalkan ve Pardus GSYO CEO’su Samet Yıldırım yer aldı.Toplantıda, halka açık şirketlerin (GLRYH, A1CAP, PRDGS, KARYE, RTALB) kuruluş tarihinden itibaren geçirdiği kritik aşamalar ele alınırken, şirketlerin bağlı ortaklıkları ve faaliyet alanları hakkında da bilgi verilerek, 2024 yılı finansal durumu ve 2025 yılı için belirlenen stratejik hedefler değerlendirildi.

Güler Yatırım Holding’ten %151 oranında yükseliş

Sunumda paylaşılan verilere göre, 2024 yılında Güler Yatırım Holding'in finansal performansı önemli bir artış gösterdi. Şirketin varlıkları %38, özkaynakları %24 ve hasılatı %71 oranında artış gösterirken, net karlılık %151 oranında yükseliş kaydetti. PardusGSYO’nun portföyünde bulunan ArfBio Yenilenebilir Enerji, Turknet İletişim Hizmetleri ve DMR Unlu Gıda gibi şirketlerin performansı ve gelecekteki yatırım fırsatları üzerine detaylı bilgiler verilirken, RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki büyük potansiyeli ile yeni ürün portföyü ve üretim altyapısı hakkında detaylar sunuldu. Kartal Enerji’nin ise yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, güneş enerjisi projeleri ve çevreci yaklaşımları ile sektördeki konumunun giderek güçlendiği vurgulandı.

A1 Capital, sektördeki güçlü konumunu koruyor

A1 Capital, Borsa İstanbul’da işlem gören %28,15 halka açık payı ile Türkiye’nin en büyük banka dışı aracı kurumları arasında yer alıyor. 2024yılı itibarıyla 369 milyon net kar elde eden şirket, işlem hacmi açısından banka dışı aracı kurumlar arasında 2. sırada, genel sıralamada ise 10. sıradaki yerini koruyor.Şirket, hisse senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borçlanma aracı ihraçları, şirket değerlemesi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunarak sektörde geniş yetkili bir aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor.675 milyon TL sermayesi olan A1 Capital; 4,065 Milyar TL Özsermaye ile banka aracı kurumları hariç öz sermaye büyüklüğüne göre 2. sıradayer almakta olup,güçlü sermaye yapısı ve teknolojik altyapısıyla dijital çözümler sunarak büyüme stratejisini sürdürüyor.

Gelecek vizyonu ve stratejik büyüme

Sunumda, makroekonomik gelişmeler ve pazar dinamikleri çerçevesinde şirketlerin izleyeceği yol haritası tartışıldı ve yatırımcılara şeffaf ve stratejik bir vizyon sunuldu.Güler Yatırım Holding, 2025 yılında finans, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve girişim sermayesi alanlarında yeni yatırım projeleriyle sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji alanlarında yapacağı yatırımlarla sürdürülebilir büyüme stratejisini güçlendirmeyi planlayan Şirket, girişim sermayesi yatırımlarıyla yeni ve inovatif şirketlere destek vererek, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

THY Hukuk ve Uyum Ekibi'ne, Lexology European Awards 2025’ten birincilik ödülüTHY Hukuk ve Uyum Ekibi'ne, Lexology European Awards 2025’ten birincilik ödülüŞirket Haberleri
Havacılık eğitim fuarı “IFTE 2025” İstanbul’da yapılacakHavacılık eğitim fuarı “IFTE 2025” İstanbul’da yapılacakŞirket Haberleri
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Bingöl Balı’nın ilk dolumu gerçekleştiAvrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Bingöl Balı’nın ilk dolumu gerçekleştiŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Baysu Arıtma, bu yıl da yüzde 30 büyüyecek
Baysu Arıtma, bu yıl da yüzde 30 büyüyecek
Divissa, Manisa Basketbol’un isim sponsoru oldu
Divissa, Manisa Basketbol’un isim sponsoru oldu
38 yıllık mobilya devi konkordato ilan etti
38 yıllık mobilya devi konkordato ilan etti
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara'da 2 yeni şube açtı
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara'da 2 yeni şube açtı
Penta Teknoloji’den, Penta Dijital Platformu ile iş ortaklarına güçlü destek
Penta Teknoloji’den, Penta Dijital Platformu ile iş ortaklarına güçlü destek
Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi
Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi