Güler Yatırım Holding A.Ş., yatırımcı ve analistlerle bir araya geldi

Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları tarafından organize edilen Yatırımcı ve Analist Toplantısı, finans sektöründen 26 fon yöneticisi ve analistin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıda Güler Yatırım Holding ve bağlı ortaklıklarının yöneticileri, şirketlerin bugün geldiği noktayı, sektör içerisindeki konumlarını ve gelecek planlarını paylaştı. Katılımcılar arasında A1 Capital Yönetim Kurulu Danışmanı Haluk Bürümcekçi, A1 Capital Yatırım CEO’su Serkan Esenpak, Kartal Enerji CEO’su Haluk Güner, RTA Lab CEO’su Orçun Kalkan ve Pardus GSYO CEO’su Samet Yıldırım yer aldı.Toplantıda, halka açık şirketlerin (GLRYH, A1CAP, PRDGS, KARYE, RTALB) kuruluş tarihinden itibaren geçirdiği kritik aşamalar ele alınırken, şirketlerin bağlı ortaklıkları ve faaliyet alanları hakkında da bilgi verilerek, 2024 yılı finansal durumu ve 2025 yılı için belirlenen stratejik hedefler değerlendirildi.

Güler Yatırım Holding’ten %151 oranında yükseliş

Sunumda paylaşılan verilere göre, 2024 yılında Güler Yatırım Holding'in finansal performansı önemli bir artış gösterdi. Şirketin varlıkları %38, özkaynakları %24 ve hasılatı %71 oranında artış gösterirken, net karlılık %151 oranında yükseliş kaydetti. PardusGSYO’nun portföyünde bulunan ArfBio Yenilenebilir Enerji, Turknet İletişim Hizmetleri ve DMR Unlu Gıda gibi şirketlerin performansı ve gelecekteki yatırım fırsatları üzerine detaylı bilgiler verilirken, RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki büyük potansiyeli ile yeni ürün portföyü ve üretim altyapısı hakkında detaylar sunuldu. Kartal Enerji’nin ise yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, güneş enerjisi projeleri ve çevreci yaklaşımları ile sektördeki konumunun giderek güçlendiği vurgulandı.

A1 Capital, sektördeki güçlü konumunu koruyor

A1 Capital, Borsa İstanbul’da işlem gören %28,15 halka açık payı ile Türkiye’nin en büyük banka dışı aracı kurumları arasında yer alıyor. 2024yılı itibarıyla 369 milyon net kar elde eden şirket, işlem hacmi açısından banka dışı aracı kurumlar arasında 2. sırada, genel sıralamada ise 10. sıradaki yerini koruyor.Şirket, hisse senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borçlanma aracı ihraçları, şirket değerlemesi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunarak sektörde geniş yetkili bir aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor.675 milyon TL sermayesi olan A1 Capital; 4,065 Milyar TL Özsermaye ile banka aracı kurumları hariç öz sermaye büyüklüğüne göre 2. sıradayer almakta olup,güçlü sermaye yapısı ve teknolojik altyapısıyla dijital çözümler sunarak büyüme stratejisini sürdürüyor.

Gelecek vizyonu ve stratejik büyüme

Sunumda, makroekonomik gelişmeler ve pazar dinamikleri çerçevesinde şirketlerin izleyeceği yol haritası tartışıldı ve yatırımcılara şeffaf ve stratejik bir vizyon sunuldu.Güler Yatırım Holding, 2025 yılında finans, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve girişim sermayesi alanlarında yeni yatırım projeleriyle sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve biyoteknoloji alanlarında yapacağı yatırımlarla sürdürülebilir büyüme stratejisini güçlendirmeyi planlayan Şirket, girişim sermayesi yatırımlarıyla yeni ve inovatif şirketlere destek vererek, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.