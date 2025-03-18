Havacılık eğitim fuarı “IFTE 2025” İstanbul’da yapılacak

IFTE 2025’e Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress gibi önde gelen havayolu şirketlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı uçuş okulları, üniversiteler, simülatör eğitim firmaları ve havacılık sektöründeki diğer önemli kuruluşları katılıyor. Organizasyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından destekleniyor.

Havacılık sektörüne ilgi duyan binlerce ziyaretçinin katıldığı organizasyonda, sektördeki en yeni eğitim teknolojileri, kariyer fırsatları ve havacılıkla ilgili güncel gelişmeler yakından takip edilen organizasyon bu yıl 7. kez düzenlenecek.

Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsat

IFTE 2025, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler ve profesyoneller için büyük bir fırsat sunuyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde, uçuş eğitimi süreçleri, pilot lisanslandırma aşamaları, eğitim maliyetleri, Multi-Crew Pilot License (MPL) eğitimleri, uluslararası havacılık regülasyonları ve havacılık insan kaynakları gibi konular masaya yatırılacak.

Havayolu şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri de fuarda yer alarak, pilot adayları ve diğer havacılık mesleklerine yönelmek isteyenlere rehberlik edecek. Ayrıca, uçuş akademileri ve üniversiteler, pilotaj eğitimi almak isteyenlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek.

Bu yılki fuarda, katılımcılar için en dikkat çekici alanlardan biri de uçuş simülatörleri olacak.

Havayolu şirketleri ve eğitim kurumları, pilot adaylarına gerçek uçuş deneyimine en yakın ortamı sunacak simülatörlerle birebir eğitim imkanı tanıyacak. Havacılık sektöründeki teknolojik gelişmelerin de tanıtılacağı IFTE 2025, dijital eğitim platformları,artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) destekli eğitim çözümleri gibi yenilikçi yaklaşımlara da ev sahipliği yapacak.

IFTE 2025, havacılık sektörünün farklı alanlarında çalışan profesyonellerin de bir araya gelmesini sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Hava trafik kontrolörleri, kabin memurları, bakım teknisyenleri, havayolu yöneticileri ve havacılık eğitmenleri gibi birçok farklı meslek grubundan uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için fuara katılacak. Özellikle gençler için büyük fırsatlar sunan fuar, havacılıkla ilgili eğitim almak isteyenlere geniş bir rehberlik imkanı sağlayacak.

Fuarda, sektöre yeni girecek adaylara yönelik burs ve finansman imkanları gibi konular da ele alınacak. Havacılık eğitimi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli evrim geçiriyor. IFTE 2025, bu alandaki en son gelişmeleri ve eğitim standartlarını tartışmaya açacak. Uçuş okulları ve üniversiteler, yeni nesil pilot eğitim programlarını ve eğitim metodolojilerini tanıtacak. Havacılık eğitimi alanındaki regülasyonlar, eğitim süreleri ve maliyetleri gibi konular da sektörde kariyer yapmayı planlayanlar için en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Fuara katılmak isteyenler için kayıtlar fuar alanında veya IFTE’nin resmi web sitesi üzerinden alınacak.Etkinliğe bireysel katılımın yanı sıra, havacılık okulları, üniversiteler ve özel eğitim kurumları da öğrenci gruplarıyla katılım sağlayabilecek.