Hareket Proje Taşımacılığı’na mükemmellik ödülü

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, ağır yük ve proje taşımacılığı sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği’nin ESTA Awards of Excellence Ödülleri’nde, “Telescopic Cranes Lifting Capacity ≤ 120 Ton” kategorisinde mükemmellik ödülüne ikinci kez layık görüldü.

Hareket’in tüm mühendislik, yük kaldırma, taşıma ve yerine koyma işlemlerini gerçekleştirdiği bu proje, Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı Projesine ait. Hareket ile 2017 yılında inşaatı başlayan İstanbul Füniküler Hattı projesiyle Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Hattı’na ait her biri 23 ton ağırlığındaki 22 metre uzunluğundaki 2 adet vagonları dar bir şaft ile yer altına yerleştirildi. Hareket’in dar bir alana füniküler indirme işlemi için yaptığı mühendislik çalışmaları, detaylara verdiği önem ve 65 yılı aşkın operasyon tecrübesi projeyi başarıya ulaştırdı.

“Güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, “Geçtiğimiz yıl Heavy Lift Awards ödülüne layık görülürken, bu yıl da bir Türk firması olarak Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Hattı projesiyle sektörün Oscar Töreni olarak bilinen ESTA Ödülleri’nde finale kalmanın ve bu kıymetli ödüle layık görüldük. Faaliyetlerimize başladığımız ilk andan bugüne müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve müşterilerimize çözümler sunmak Hareket için vazgeçilmez bir esastır. Bu ihtiyaçları karşılarken; günümüz teknolojilerini kullanarak ihtiyaçlara doğru mühendislik çözümleri üretebilmenin önem taşıdığının farkındayız. Ürettiğimiz çözümlerde üst düzey güvenlik anlayışımız, yüksek hizmet standardı ve inovatif yaklaşımlarımızla proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulumu alanlarında sektörümüze değer katmaya, yönlendirmeye ve hizmetlerimizi genişleterek müşterilerimize güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.