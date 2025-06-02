Havacılık üretiminde vites artıran Çına Otomotiv, kapasitesini ikiye katladı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1975 yılında kurulan Çına Otomotiv, 2005 yılında talaşlı imalat alanına girerek otomotiv ve makine parçaları üretimine başladı. 2010 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasına taşınan şirket, üretim parkurunu genişleterek havacılık ve savunma sanayisine yönelik parça üretimine de yöneldi. Çına Otomotiv Fabrika Müdürü Evren Çına, şirketin üretim süreçleri, yatırımları ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Havacılık ve savunma sanayisinde büyümeye devam ediyoruz"

Üretim faaliyetlerine dair bilgi veren Çına, kalite süreçlerini titizlikle uyguladıklarını vurgulayarak, "Firmamız, uçak, helikopter ve insansız hava aracı motor ve yapısal parça üretiminin yanı sıra lokomotif motorları ve çeşitli havacılık işleme, montaj ve test fikstürleri üretiyor. Milli Havacılık ve Savunma Sanayii’nin önemli bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı itibarıyla havacılık parçalarındaki üretim kapasitemizi bir önceki yıla göre yüzde 100 artırarak yıllık 100 bin parça üretim seviyesine ulaştık. Bu sektörün ciromuz içindeki payı ise yüzde 60'a çıktı" dedi.

İkinci kuşak olarak yönettikleri şirketlerinde son beş yılda kurumsallaşma ve dijitalleşme odaklı yatırımlara hız verdiklerini belirten Çına, "Üretim altyapımıza yeni makineler ve ölçüm cihazları ekledik. Ayrıca, üretim takibi ve yönetimini optimize etmek amacıyla yerli ERP ve MES sistemlerini devreye aldık. Bu sistemler entegre çalışarak makine ve cihazlarımızdan verileri anlık olarak çekmemizi, üretimi anlık izleyip müdahale edebilmemizi sağlıyor. OEE verilerini de anlık olarak takip edebiliyoruz. Djitalleşme alanındaki yatırımlarımız sürecek" diye konuştu.

2025 büyüme hedefi yüzde 60

2025 yılına dair hedeflerinden bahseden Evren Çına, sözlerine şöyle devam etti: "Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden yeni fabrikamıza 2025 yılının ilk yarısında taşınmayı planlıyoruz. Bu yatırım ile üretim kapasitemizi artırarak müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi ve yeni projelerde yer almayı amaçlıyoruz. 2024 yılını cirosal bazda yüzde 40 büyüme ile kapattık. Bu yıl makine ve teçhizat yatırımları da gerçekleştirerek yüzde 60 büyümeyi hedefliyoruz."

Küresel pazarda da varlık gösterdiklerini belirten Evren Çına, "Almanya ve Avusturya'ya raylı sistem araçları için parça üretiyoruz. Ayrıca, kendi tasarımımız olan portatif frezeleme makinemizle, yurt dışındaki müşterilerimizin Türkiye'de ürettirdiği lokomotif şaselerinin yerinde talaşlı imalatını gerçekleştiriyoruz. Demir-çelik sektöründeki müşterilerimize ise yüksek ısıya dayanıklı yatak ve sürgü mekanizmaları üretiyoruz. İhracatımızın toplam üretim içindeki payı yüzde 1 olsa da cirodaki payı yüzde 20 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Sektörde kaliteli üretim ve zamanında teslimat ile öne çıkıyor

Çına Otomotiv’in sektördeki konumuna da değinen Evren Çına, "Benzer ölçekteki firmalarla kıyaslandığında, firmamız kaliteli üretim, zamanında teslimat, müşteri beklentilerine hızlı yanıt verme ve iletişim kanallarının etkinliği konusunda güçlü bir konumda bulunuyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden ve sektörde fark yaratan bir firma olarak, önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.