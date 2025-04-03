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Hedef Yatırım Bankası’nın kredi notu yükseldi

Hedef Yatırım Bankası’nın kredi notu, JCR Avrasya tarafından yapılan ara değerlendirme sonucunda bir basamak artırılarak A- seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi
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Hedef Yatırım Bankası’nın kredi notu yükseldi
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Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya, faaliyetlerini Hedef Holding bünyesinde sürdüren Hedef Yatırım Bankası'nın kredi notunu artırdı.

Kuruluş, 27 Haziran 2024 tarihinde BBB+ (tr) / Stabil Görünüm olarak belirlediği Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu, 28 Mart 2025 tarihindeki ara değerlendirme sonucunda A- (tr) / Stabil Görünüm seviyesine yükseltti. Yüksek kredi kalitesine işaret eden bu not, bankanın finansal yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme kapasitesinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, JCR Avrasya, Hedef Yatırım Bankası'nın Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu da artırdı. Kredi derecelendirme kuruluşu, J2 (tr) / (Stabil Görünüm) seviyesinde olan Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) seviyesine yükseltti.

Kredi kalitesi “Yüksek Kredi Kalitesi” seviyesine yükseldi

Bu not artışıyla birlikte, faaliyetlerine 2024 yılında başlayan Hedef Yatırım Bankası'nın yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notu teyit edildi ve kredi kalitesi “Yüksek Kredi Kalitesi” seviyesine yükseldi. Banka, kredi notundaki bu artışla güvenilirliğini ve finansal istikrarını pekiştirmeye devam ediyor.

Not artırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hedef Yatırım Bankası Genel Müdürü Aziz Ferit Eraslan, “Bu kredi notu artışı, bankamızın güçlü finansal yapısının, etkin risk yönetimimizin ve sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hedef Yatırım Bankası olarak, yatırımcılarımıza ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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