Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı’ndan e-ihracat konsorsiyumu statüsü aldı

Türkiye’nin yanı sıra global pazarlarda da Türk satıcılarına destek veren Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü’nü alarak Türkiye’deki yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıyacak yeni bir süreci başlattı. Bu statü ile Hepsiburada, bünyesindeki satıcıların ürünlerini yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmesi için pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetleri gibi uçtan uca e-ihracat hizmetleri sunabilecek.

Hepsiburada, E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü sayesinde e-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürürken, Türk markalarının küresel çapta daha görünür ve rekabetçi olmasını hedefliyor.