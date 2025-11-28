Hepsiburada’da 10. yıl büyük final indirimleri başladı

Hepsiburada, 10. Yıl Büyük Final İndirimleri’ni başlattı. Milyonlarca üründe güçlü fırsatların sunulduğu dönemde kullanıcılar en avantajlı alışveriş deneyimine ulaşacak.

Teknoloji ürünlerinde efsane cuma fırsatları

Telefon aksesuarlarında yüzde 15-25 arasında değişen indirimler sunulacak. Kılıf ve ekran koruyucularda yüzde 25, kordon, araç içi tutucu, powerbank ve tablet aksesuarlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Kablolu kulaklıklarda yüzde 10, bluetooth kulaklıklarda yüzde 15 indirimler geçerli olurken; seçili ürünlerde 250 TL, 500 TL ve 1.000 TL kupon fırsatları kullanıcılarla buluşacak. Yenilenmiş telefonlarda özel kampanyalar devam ederken, giyilebilir teknoloji ürünlerinde sepette yüzde 10 indirim geçerli olacak.

Teknoloji tutkunu kullanıcılar, dizüstü bilgisayarlardan monitörlere, yazıcılardan ekran kartlarına, depolama çözümlerinden kulaklık ve mouse gibi aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlarla buluşacak. Seçili laptop modellerinde, oyunculara özel bilgisayar ve ekipmanlarda sepette yüzde 5 net indirim sunulurken; notebook çantalarında da cazip fiyatlar geçerli olacak.

Kişisel bakım ve kozmetikte kupon ve çoklu alım fırsatları

Kişisel bakım kategorisinde 1.200 TL’lik alışverişe 400 TL, 750 TL’lik alışverişe 150 TL kupon sağlanacak. 700 TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 15 indirim sunulacak. Ayrıca seçili markalarda “Sepette 2 alana 2 hediye” ve “sepette 2. ürüne yüzde 50 indirim” kampanyaları devam edecek.

Efsane Cuma boyunca kozmetik ürünlerinde yüzde 20-40, Hepsiburada satıcılı parfümlerde ise yüzde 50’ye ek 1.000 TL kupon fırsatları uygulanacak. Seçili markalarda kupon fırsatları sunulurken; rimel, allık ve fondöten gibi temel kozmetik ürünlerde cazip avantajlar geçerli olacak.

Ev yaşamında öne çıkan fırsatlar

Beyaz eşya, kurutma makinesi, klima ve kombi kategorilerinin tamamında sepette yüzde 10 indirim sunulurken; televizyonda sepette yüzde 10 net, ses ve görüntü sistemlerinde ise yüzde 10–15 arasında değişen avantajlar uygulanıyor. Seçili ev ve yaşam markalarında sepette yüzde 50 indirim geçerli olurken; nevresim, battaniye ve yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinde yüzde 25 indirim ve özel fiyatlar sunuluyor. Sofra ve mutfak kategorisinde fiyatlar sepette yüzde 50’ye varan oranlarda düşüyor ve ek kupon fırsatlarıyla kullanıcıların alışveriş deneyimi destekleniyor.

Moda ve aksesuar kategorisinde avantajlar

Giyim, ayakkabı, spor ve outdoor kategorilerindeki seçili markalarda 2. ürüne sepette yüzde 20 indirim ve sepette yüzde 15 net indirim uygulanacak. Çanta kategorisinde ise seçili ürünlerde yüzde 15 net indirim fırsatı, güneş gözlüklerinde sepette yüzde 60’a ek 2.000 TL’ye 100 TL kupon sunulacak.

Anne-bebek ürünlerinde yüksek indirim dönemi

Bebek arabası, oto koltuğu, park yatak ve ev içi gereçlerde yüzde 40-60’a varan indirimler geçerli olacak. Lisanslı çanta ve mataralarda yüzde 60’a varan indirimler, seçili marka anne-çocuk ürünlerinde ise yüzde 35 indirime 100 TL kupon sunulacak.

Kadın girişimcilerin ürünlerinde “10. Yıl Büyük Final İndirimleri”ne özel fırsatlar

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programıyla büyüyen kadın üreticilerin seçili ürünleri kampanya boyunca özel fırsatlarla müşterilere sunuluyor. Ev yaşam, moda, kozmetik ve gıda gibi birçok alanda müşteriler yüzde 50’ye varan fiyat avantajlarıyla alışveriş yapabilecek.