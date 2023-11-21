Hollandalı TSS, Türk yazılım şirketi Smartiks’i alma görüşmeleri yapıyor

Türk yazılım şirketleri yabancıların radarına girerken Hollanda merkezli dev yazılım grubu Total Specific Solutions (TSS), Türk yazılım şirketi Smartiks’i satın alma görüşmeleri yapıyor. Smartiks’ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz, stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmeler başlatmıştır.” denildi.

2019 yılında halka arz edilen ve hisselerinin yüzde 96’lık kısmı halka açık olan Smartiks’in 2023 üçüncü çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 milyon TL’den 45,6 milyon TL’ye a yükseldi. Net karını 2024 yılında bunu 400 milyon TL’ye çıkarmayı planlayan Smartiks’in 2023 üçüncü çeyrek cirosu 87,6 milyon TL oldu.

TSS 26 ülkede faaliyet gösteriyor

Smartiks ile görüşmelere başlayan TSS dikey pazar yazılımı ve dikey pazar platformları sağlayan Kanadalı Topicus.com’un iştiraki olarak Kanada merkezli Constellation Software Inc (CSI)'nin ekosisteminin de bir parçası. 26 ülkede faaliyet gösteren TSS, Avrupa'da yönetimi altında bulunan 160’tan fazla bağımsız yazılım şirketinde 7.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Bu yıl gerçekleştirdiği satın alma operasyonları ile Portekiz ve Sırbistan gibi pazarlara giriş yapan TSS 2023 başından bu yana Avrupa'da 14 şirket satın aldı.

Görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Smartiks Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu, “Şirket olarak stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmeler başlattık. Smartiks’in Avrupa ve gelişmiş pazarlara açılmasını sağlayacak stratejik ve finansal olanakları değerlendiriyoruz. Tüm gelen teklifleri değerlendirerek pazardaki gücümüzü pekiştirmek istiyoruz.” dedi.