Horoz Lojistik’in halka arz büyüklüğü 1,35 milyar lira oldu

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik, talep toplama sürecini tamamladı. Konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan payların ek satış hariç 3,24 katına denk gelen 66 milyon 393 bin 208 TL pay karşılığı toplam 1 milyar 353 milyon TL tutarlı talep toplandı. Horoz Lojistik’in halka arzı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik, 29-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlandı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan verilere göre Horoz Lojistik’in halka arzına 1 milyon 600 binin üzerinde yatırımcıdan katılım sağlandı. Halka arzda, 1 milyon 689 bin 224 yatırımcıdan satışa sunulan payların 3,4 katına denk gelen 66 milyon 393 bin 208 pay karşılığı toplam 1 milyar 353 milyon TL tutarlı talep toplandı. Halka arzda hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda ayrıca ek satış hariç, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldiği bilgisi de paylaşıldı. QNB Finans Yatırım Menkul Kıymet Değerler’in aracılık ettiği ve Borsa’da satış yolu gerçekleştirilen halka arzda, tüm yatırımcılar için “Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı” uygulandı.

“Tüm yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin öncü lojistik şirketlerinden biri olma hedefiyle yola çıktık. Başarıyla sonuçlanan halka arz sürecimizde bilgi ve deneyimleriyle her zaman yanımızda olan değerli bir ekiple çalıştık. Şirketimizin adım attığı bu yeni süreçte büyük bir yatırımcı desteğinin olması bizler için gurur verici. Halka arz sürecimizde emeği geçen herkese başta yatırımcılarımıza, Horoz Lojistik ailemize, çözüm ortaklarımıza, tüm destek ekiplerimize ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetici ve ekiplerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hedef; teknolojik yenilikler ve çevre dostu lojistik çözümleri”

Horoz Lojistik’in geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler ve çevre dostu lojistik çözümler üzerinde daha fazla yoğunlaşmak yer alıyor diyen Horoz, bu vizyonun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Horoz, “Horoz Lojistik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel bir temele oturtulmuş sürdürülebilirlik temelli bir yapılanma ile paydaşlarımızı sürece dahil ettiğimiz bir yönetişim anlayışı ile hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uçtan uca entegre lojistik hizmetlerimiz ile katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.