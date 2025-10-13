  1. Ekonomim
Humm Organic Genel Müdürü Melek Soklangıç Dinçer oldu

Organik atıştırmalık sektörünün öncü markalarından Humm Organic'in Genel Müdürlük görevine pazarlama ve marka yönetimi alanının deneyimli ismi Melek Soklangıç Dinçer getirildi.

Sektörde 30 yıllık deneyime sahip olan Melek Soklangıç Dinçer, pazarlama kariyerine 1995 yılında Sezginler A.Ş.'de başladı.

Türkiye'nin önde gelen markalarında global pazarlama ve marka stratejileri alanında uzun yıllardır üst düzey yönetici olarak görev yapan Dinçer, Ülker Grubu, Hayat Kimya (Molfix ve Molped), Dyo Boya ve Chakra gibi önemli markalarda yerel ve global pazarlama operasyonlarını yönetti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayan Dinçer, aynı zamanda Fractional CMO Türkiye Platformu'nun kurucusu ve Marka Konseyi Derneği üyesi.

Ekim ayı itibarıyla Humm Organic Genel Müdürlüğüne getirilen Melek Soklangıç Dinçer, yeni görevinde markanın sürdürülebilir büyüme ve globalleşme hedeflerine yön verecek çalışmalara liderlik edecek.

Humm Organic, Türkiye’de organik atıştırmalıkları tüketiciyle ilk buluşturan ve pazardaki en geniş ürün gamına sahip marka. Kurabiyeden, glutensiz meyve lokumuna, grissiniden barlara ve glutensiz keklere kadar tüm ürünler %100 organik; şeker ilavesiz, renklendirici ve koruyucu içermeyen “temiz içerikli” reçetelerle hazırlanıyor. Markanın ana hedefi, Humm Organic ürünleriyle büyümüş olan ebeveynlerin çocuklarına da bu ürünleri güvenle verdiği, kuşaktan kuşağa aktarılan bir ‘love brand’ olmak.

