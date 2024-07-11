HÜRJET’ten 79’uncu sorti: 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 79’uncu sortisini de başarıyla gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in son sürat ilerlediğini söyledi.
HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını belirten Demiroğlu, Türk havacılığına güç katmaya devam edeceklerini vurguladı. HÜRJET geçen ay, ANKA III ile 50 dakika süren bir kol uçuşu gerçekleştirmişti.